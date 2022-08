Nueva York reporta el primer caso de viruela de mono en niños

Las autoridades sanitarias de Nueva York confirmaron que fue detectado el primer caso de viruela del mono en un menor de edad, aunque no dieron mayor información sobre este contagio. Esto ocurre después de que esta entidad decretó emergencia por los contagios de viruela del mono.

Según la información proporcionada, el caso de viruela del mono corresponde a un menor de 18 años, aunque no se especificó su edad exacta. También se indicó que el caso no fue diagnosticado en la ciudad de Nueva York, pero no se precisó en qué distrito de este estado se encuentra.

Como se ha informado en La Verdad Noticias, Estados Unidos es uno de los países más afectados por la viruela del mono, pues se han detectado más de 10 mil casos de este padecimiento endémico del continente africano. Por ello, las autoridades hicieron un llamado a tomar precauciones.

Niños afectados por la viruela del mono

Anteriormente, las autoridades sanitarias de Estados Unidos indicaron que al menos nueve menores han sido afectados por la viruela del mono. Indicaron que estos contagios han sido hallados en Maine, Florida, Indiana, California y Washington DC, ahora también se suma Nueva York.

Hasta el pasado 19 de agosto, Nueva York reportó un total de 2 mil 798 casos de viruela del mono, de los cuales 2 mil 596 pertenecen a la gran manzana, de estos la mayoría se concentran en el distrito de Manhattan, en hombres de 25 a 34 años.

Cabe señalar que en julio pasado la Organización Mundial de la Salud decretó emergencia mundial por este padecimiento, que ya se ha esparcido por varios países alrededor del planeta. De hecho, se han detectado más de 35 mil contagios de esta enfermedad hasta este mes de agosto.

Viruela del mono en mascotas

Atención: La gente que se infecte con la nueva “viruela del mono”, debe evitar estar cerca de animales caseros: OMS

Asimismo, se confirmó el primer contagio de viruela del mono en mascotas, pues un perro reportó padecer la enfermedad. Al parecer, el can fue contagiado por sus dueños.

