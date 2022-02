Nueva York despedirá a 3 mil empleados por no vacunarse contra Covid-19

Nueva York solicita vacuna a sus empleados

La Ciudad de Nueva York, dio a conocer que al menos unos 3 mil empleados municipales serán despedidos, a causa de su negación a recibir la vacuna contra Covid-19, a pesar de las reglas que han sido impuestas en Estados Unidos.

Según dio a conocer el The New York Times, los trabajadores que serán despedidos son del sector público, a quienes se les había solicitado un comprobante de vacunación y no lo presentaron.

Estos empleados representan menos del uno por ciento del total de empleados, pues en la base se encuentran unas 370 mil personas, de las cuales el 95 por ciento ha recibido alguna dosis de la vacuna contra el Covid-19.

En La Verdad Noticias te dimos a conocer que empleados en EU deberán vacunarse contra COVID-19 antes del 4 de enero, ante una de las nuevas restricciones que el gobierno impuso por el surgimiento de la variante Ómicron.

Vacunas en Estados Unidos

El gobierno de Nueva York exige vacunas a sus empleados

Nueva York, al igual que otras partes de Estados Unidos, han exigido a sus trabajadores ponerse al menos una dosis de la vacuna contra Covid-19, esto para que puedan conservar su empleo.

A los empleados nuevos, las empresas exigen un certificado de vacunación que pruebe las dos dosis de la vacuna contra Covid-19.

Además de los despidos, se pondrá la fecha límite para que los nuevos trabajadores demuestren que cuentan con las dos dosis.

En total, unos 13 mil empleados municipales han solicitado algún tipo de exención a la norma por motivos médicos o religiosos.

Demandas para impedir despidos

Empleados en Nueva York demandan ante el requisito de la vacunación en sus empleos

Como respuesta a la nueva medida tomada por el Gobierno de Nueva York, varios sindicatos de bomberos, políticas y maestros han presentado demandas en contra de la ciudad para impedir despidos.

Aunque se ha dado a conocer que los intentos de los trabajadores antivacunas no han tenido éxito, pues las cortes de Nueva York, no han accedido a sus solicitudes legales.

El lunes pasado cientos de personas marcharon en contra de estos nuevos requisitos en sus empleos para la vacuna, de igual forma piden al gobierno de Nueva York eliminar las medidas de restricción en contra del Covid-19.

