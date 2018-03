Novia del tirador de Las Vegas no sabía de los planes de ataque

Redacción Web/ Diario la Verdad

ESTADOS UNIDOS.- Un abogado de la novia del tirador de Las Vegas dice que ella no tenía conocimiento de ningún plan por él para cometer una masacre. El abogado de Marilou Danley dijo el miércoles que planea cooperar plenamente con la investigación de su novio Stephen Paddock.

El abogado defensor Matthew Lombard habló en Los Ángeles después de que Danley se reunió con agentes del FBI para discutir la carnicería del domingo en la franja de Las Vegas. Regresó a los Estados Unidos el martes por la noche desde Filipinas, donde visitaba a la familia. Mientras ella estaba allí, Paddock, un apostador de altas apuestas, le envió $ 100,000.

Lombard dice que no estaba esperando el dinero y preocupado de que él estaba rompiendo con ella.

- Esta versión corrige que dice que no tenía conocimiento de ningún plan.

El jugador de apuestas altas que abrió fuego contra una multitud del festival de música de Las Vegas pidió una suite en la planta superior que proporcionara una vista del lugar del concierto.

Una persona que ha visto los registros del hotel Mandalay Bay que han sido entregados a los investigadores dijo el miércoles que muestran que Stephen Paddock pidió la suite de dos habitaciones en el piso 32 cuando se registró el jueves pasado. La habitación no estaba disponible hasta el sábado y se mudó a ella y abrió fuego de la noche siguiente, matando decenas e hiriendo a cientos.

La persona no fue autorizada a hablar públicamente y reveló la información a The Associated Press sólo bajo condición de anonimato. La persona dijo Paddock se le dio la habitación de forma gratuita porque era un buen cliente que apostó decenas de miles de dólares cada vez que visitó el casino.

Los reguladores de juegos de azar de Nevada están analizando los registros para tratar de averiguar más sobre el jugador de apuestas altas que fatalmente disparó a 59 personas asistiendo a un festival de música country en Las Vegas.

Investigadores de la Junta de Control de Juegos del estado están buscando cualquier disputa que Stephen Paddock pueda haber tenido como patrón del casino y para reportes de transacciones obligatorias que hizo involucrando más de $ 10,000.

El presidente de la junta, AG Burnett, dijo en una entrevista que los investigadores hasta ahora no pueden caracterizar sus hábitos de juego. También están buscando información sobre la novia de Paddock, Marilou Danley.

Burnett dice que los investigadores de la junta pueden obtener registros sobre los jugadores de los casinos y sus dueños corporativos. Dice que el FBI también tiene acceso a esa información. Un funcionario de la ley ha dicho a The Associated Press que la novia del tirador de Las Vegas está siendo interrogada por agentes del FBI en Los Ángeles