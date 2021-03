Nostradamus es un histórico adivino francés que ha impactado con sus predicciones a nivel mundial y esta vez, puso en duda la salud de Donald Trump asegurando que el ex demócrata morirá por una enfermedad y tenemos todos los detalles en La Verdad Noticias.

Previamente, el adivino francés predijo guerras y catástrofes en diferentes países y algunos de esos sucesos lamentablemente sí se cumplieron.

Muerte de Donald Trump; Nostradamus

Donald Trump podría morir por una enfermedad

Ahora, las predicciones de Nostradamus sobre el polémico ex presidente de EE.UU ponen en alerta a la familia del político y empresario norteamericano.

“Donald Trump podría sufrir de una enfermedad misteriosa, que lo dejará sorde y le causará un trauma cerebral” detalló.

Recordemos que previamente el vidente francés anticipó la muerte del entonces presidente, asegurando que Estados Unidos se quedaría sin líder pero esto no pasó.

“La trompeta tiembla con gran discordia. Un acuerdo roto: levanta la cara al cielo, la boca ensangrentada nadará con sangre”.

Algunos expertos indican que los textos de Nostradamus se referían al juicio político al que fue sometido Donald Trump en 2020, meses antes de terminar su mandato en el país.

El vidente francés no es el único que ha hablado de la muerte de Donald Trump; la imponente astróloga cubana, Mhoni Vidente, también señaló que el ex republicano morirá repentinamente e incluso aseguró que el actual presidente, Joe Biden, no terminará su mandato como tal por problemas de salud.

Joe Biden ha señalado en repetidas ocasiones que Trump provocó los crímenes de odio incitando al racismo durante los 4 años que duró su mandato.

Muchas personas a nivel mundial han hecho público su desprecio por Donald Trump y Nostradamus asegura que le queda poco tiempo de vida al ex presidente de Estados Unidos y que su muerte se deberá a una enfermedad que le afectará el cerebro.

