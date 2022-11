“Nos quieren eliminar”, estudiante mexicana denuncia ataques en Alemania por racismo

Por Aldo Canedo

Una joven mexicana, en Alemania, ha sido víctima de ataques incendiarios; probablemente son actos de racismo y xenofobia. Ya son cinco agresiones en la residencia que ocupa en Cottbus.

Ante la indiferencia de las autoridades alemanas, la embajada mexicana ya se puso en contacto con ella y espera recibir el apoyo durante próximas horas.

La Verdad Noticias entrevistó a la joven afectada, quien por privacidad pidió ser llamada CM. Aquí la historia.

CM cuenta a La Verdad Noticias lo que vivieron ella y sus vecinos la madrugada del miércoles 9 de noviembre, cuando comenzaron una seguidilla de ataques incendiarios en diversas entradas del edificio donde habitan en Cottbus, Alemania.

Aquella noche, CM se encontraba despierta alrededor de las 2 de la mañana. La joven, al ir rumbo al baño, se topó con un olor a quemado que la extrañó. Al salir de la habitación se encontró con ropa y objetos quemados, además de que la pizarra de anuncios del edificio también había sido incendiada en el vestíbulo.

Así quedó el vestíbulo tras el incendio.

Afuera ya había personas hablando con la policía y bomberos, pero nadie vio quién comenzó el incendio. Pese a que los estudiantes del edificio se mostraron alarmados por la situación, la policía alemana tomó a la ligera los hechos, se negó a dejar vigilancia en el lugar y mandó a dormir a los afectados.

“Yo me regresé a dormir con miedo, ¿si prenden fuego cuando esté dormida qué hago?”, se preguntaba CM, quien pasó la noche sin otro altercado; pero la madrugada siguiente la pesadilla regresó.

Mientras CM platicaba por videollamada con su madre en México, la chica volvió a percatarse que había mucho más humo en el edificio. Al bajar, de nueva cuenta el pizarrón fue quemado y otros objetos estaban hechos ceniza. “Afortunadamente nada logró avivar el fuego”, agradece CM ante el segundo atentado que vivió en tan solo dos noches.

Al investigar, la estudiante se dio cuenta de que también habían arrancado los nombres de los inquilinos en los buzones. Ahora las cosas eran más que preocupantes: no se trataba de alguna broma o accidente, sino de una amenaza. Ella se preguntaba: “¿acaso soy la única que toma esto como una advertencia? Nos quieren eliminar”.

Las autoridades continuaron sin tomar acción pese a la gravedad de lo que ocurría: “En el edificio caben aproximadamente 320 personas, no hay salidas de emergencia y todo está sobrepoblado, pudo pasar una tragedia en cualquier momento”, afirma CM. Tras 36 horas del primer incendio, y cinco reportes de situaciones iguales, nadie hizo nada.

No fue hasta que por medio de Twitter la hermana de CM compartió la situación y pidió apoyo desesperado a Marcelo Ebrard, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Embajada de México en Alemania, que las cosas se tomaron más en serio.

CM cuenta que, pese a que fue algo difícil de contactar a esta instancia, la mañana del viernes recibió una llamada de parte de la embajada y comenzaron a presionar para que se diera vigilancia a este edificio.

LA HISTORIA DE LA JOVEN

Atacan departamento donde vive mexicana en Alemania.

En 2019 llegó a la ciudad de Cottbus, Alemania, para estudiar una maestría. Desde aquel momento, lidiar con actos de racismo y la xenofobia fueron parte de su día a día. Pero no fue hasta hace un par de días que la violencia escaló: pasó de escuchar murmullos a sus espaldas a ser víctima de más de dos intentos de incendio en su edificio.

CM, iniciales de la entrevistada, llegó a la Cottbus a finales de 2019, justo cuando la pandemia de Covid-19 comenzaba. Al llegar desde su natal Morelia, Michoacán, la joven se encontró con una atmósfera contrastante: una urbe pequeña, “medio triste” y con una población preponderantemente adulta.

La vejez de la ciudadanía es, indica CM, una de las razones por las que el gobierno de la ciudad ha intentado impulsar la llegada de jóvenes migrantes desde otros países para estudiar o trabajar. No obstante, el recibimiento de los locales no ha sido el mejor. “Con el paso del tiempo una se da cuenta que a la gente no le gustan ciertas cosas”, cuenta.

La chica de 28 años, afirma que es la población más vieja de Cottbus la que constantemente intimida y amedrenta a extranjeros. “Murmullan, se te quedan viendo raro o dicen cosas a tus espaldas”, explica. Y es que, pese a los intentos estatales de revitalizar la zona, los locales originarios han mostrado su rechazo, inclusive de formas violentas.

Incendio en departamento de mexicana en Alemania por discriminación pic.twitter.com/HKZpy8R3Lr — Abril Mendez (@AbrilMen001) November 12, 2022

Pero los hechos no son nuevos, desde 2018, el medio alemán DW (Deutsche Welle) reportó que en Cottbus había nacido una burbuja antinmigrante. En aquella fecha, incluso existieron ataques con armas contra extranjeros refugiados.

Si bien la chica regresará pronto a México dado que terminó su maestría hace un mes, CM ya no vivirá igual ni contará igual su experiencia en Alemania. Al inicio lidiaba con actos de racismo y xenofobia, pero ahora ya no solo es eso, ahora también se siente insegura y en peligro.

