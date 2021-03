Noruega reporta hemorragias cutáneas en receptores de la vacuna AstraZeneca

El Instituto Nacional de Salud Pública de Noruega manifestó este sábado su preocupación por los casos de hemorragias cutáneas que se han presentado en personas jóvenes que recibieron la vacuna COVID-19 de AstraZeneca.

Según los reportes de medios locales a los que tuvo acceso La Verdad Noticias, las autoridades de salud noruegas creen que este síntoma podría ser una señal potencialmente grave del uso de la fórmula de AstraZeneca, que desde el jueves dejó de aplicarse en aquel país.

“Puede ser una señal seria de una cantidad reducida de plaquetas”, dijo Sigurd Hortemo de la Agencia Noruega de Medicamentos en una conferencia de prensa urgente en colaboración con el Instituto Nacional de Salud Pública (FHI) el sábado.

El sábado, la farmacéutica informó que entregará 1 millón de vacunas menos a Noruega debido a retrasos en la producción.

Horas antes la agencia Reuters informó que tres trabajadores de la salud que recibieron la vacuna COVID-19 de AstraZeneca estaban siendo tratados en un hospital en Oslo tras presentar sangrados, coágulos de sangre y una disminución en sus plaquetas.

El anuncio llevó a la Agencia Noruega de Medicamentos como a la FHI a pedir a los trabajadores sanitarios menores de 50 años que presten especial atención a cualquier efecto secundario que pudiera afectarlos después de aplicarse la vacuna mientras se realizan las investigaciones pertinentes.

“Si se ha vacunado y experimenta hemorragias cutáneas después de unos días, debe comunicarse con el servicio de salud”, pidió Hortemo a la población del país nórdico.

Países europeos suspenden vacunas AstraZeneca

Los casos surgen días después de que Noruega, Dinamarca e Islandia reportaran varios casos de coágulos de sangre en algunas personas que recibieron la vacuna AstraZeneca, hechos que llevaron a la Agencia Europea de Medicamentos a indagar sobre las posibles conexiones.

La farmacéutica, que desarrolló su vacuna junto con la prestigiosa Universidad de Oxford, en el Reino Unido, defendió su vacuna diciendo que no había “evidencia de un riesgo mayor” de coágulos sanguíneos, en tanto que los reguladores de medicamentos de Europa y el Reino Unido han dicho que aún no se ha encontrado un vínculo directo entre estos efectos secundarios y la vacuna, por lo que se sugiere que su lanzamiento no se detenga.

AstraZeneca anunció este sábado que buscará que su vacuna sea aprobada de emergencia en Estados Unidos.

Mientras tanto, la Agencia Noruega de Medicamentos dijo este sábado que estaba “examinando más de cerca los informes de coágulos sanguíneos y de hemorragias para todas las vacunas contra el coronavirus”. Es de recalcar que al igual que en el resto de los países, Noruega realizó pruebas anteriores a la aprobación de esta vacuna, que demostraron su eficacia contra el virus.

La OMS defiende la vacuna de AstraZeneca

La Organización Mundial de la Salud respaldó la eficacia de las dosis de AstraZeneca y determinó que estas deberían seguir aplicándose en todo el mundo debido a que “no hay razón para no utilizarla”.

El organismo de las Naciones Unidas dio el visto bueno a la vacuna Oxford/AstraZeneca a mediados de febrero, dando luz verde a que esta sea implementada a nivel mundial a través de su mecanismo COVAX. Al anunciar la aprobación el director general de la OMS, Tedros Adhanom Gebreyesus dijo que el estatus de aprobación de uso de emergencia evalúa la calidad y la eficacia de todas las candidatas a vacunas COVID-19.

La eficacia de la vacuna Oxford/AstraZeneca puede ser de hasta el 82% después de aplicada la segunda dosis.

El viernes, Tedros dijo que una vez que los expertos de la OMS tengan los resultados de sus investigaciones estos serán comunicados al público en general junto con cualquier cambio respecto a las recomendaciones actuales para el uso de la vacuna. Recordó que hasta el momento se han administrado más de 335 millones de dosis de vacunas en el mundo sin ninguna muerte reportada.

“Pero al menos 2,6 millones de personas han muerto a causa del virus. Y más seguirán muriendo cuanto más tiempo se tarde en distribuir las vacunas de la forma más rápida y equitativa posible”, dijo.

¿Quiénes deberían aplicarse la vacuna Oxford/AstraZeneca?

Según explica el sitio web de las Naciones Unidas para la OMS, las vacunas de Oxford/AstraZeneca fueron recomendadas para todos los grupos de edad de 18 años en adelante, después de una revisión el 8 de febrero por el Grupo Asesor Estratégico de Expertos en Inmunización (SAGE). Su aparición entre las fórmulas recomendadas para su uso de emergencia fue la segunda en todo el mundo, después de la Pfizer/BioNTech.

Hasta ahora son 11 los países de Europa que han suspendido el uso de la vacuna de AstraZeneca.

El proceso de aprobación, que en esta caso duró cuatro semanas, comienza cuando los fabricantes envían a la OMS los datos completos para su evaluación, incluyendo calidad, seguridad, eficacia, planes de control de riesgos y la idoneidad programática, así como los requisitos de la cadena de frío para su transporte y almacenamiento.

Tras la aprobación para uso de emergencia, la empresa que produce la vacuna se compromete a seguir aportando datos clínicos adicionales generados a partir de los ensayos y el despliegue del producto para continuar hacia la obtención de una licencia completa para asegurar su calidad, seguridad y eficacia para una mayor disponibilidad.

Canadá y otros países respaldan la vacuna

Al mismo tiempo que Dinamarca y Noruega suspendieron temporalmente la aplicación de la vacuna de AstraZeneca, algunos países como Canadá aprobaron su uso masivo para sus respectivas campañas de vacunación. El Departamento de Salud dijo el jueves que, pese a los reportes desde Europa, la inyección es segura y manifestó que los canadienses pueden estar seguros “de que los beneficios de la vacuna siguen superando sus riesgos”.

El país recibió 500.000 dosis de AstraZeneca fabricadas en el Serum Institute of India la semana pasada y espera recibir 1,5 millones más para mayo.

"Hasta la fecha, no se han informado eventos adversos relacionados con la vacuna AstraZeneca COVID-19 ... a la Agencia de Salud Pública de Canadá", dijo el comunicado.

Canadá es el país que más dosis de la vacuna ha asegurado a su población.

El gobierno de Justin Trudeau ha ordenado un total de 20 millones de dosis de la vacuna AstraZeneca y se espera que reciba 1.9 millones más a través del mecanismo solidario COVAX de la Organización Mundial de la Salud. Ha visto su campaña de vacunación alentarse debido a retrasos en las entregas de Pfizer y Moderna.

Retrasos de AstraZeneca preocupan en Europa

Como si los efectos adversos de su vacuna no fueran suficiente daño para su imagen, la farmacéutica sueca-británica dijo que está enfrentando nuevos retrasos para entregar sus vacunas pactadas con los países de la Unión Europea debido a problemas de producción y restricciones para la exportación del esperado fármaco, según The National.

“AstraZeneca está decepcionada de tener que anunciar que no podrá cumplir con las entregas planificadas de la vacuna COVID-19 a la Unión Europea, a pesar de que hemos trabajado incansablemente para acelerar el proceso”, señaló la compañía en un comunicado el sábado.

Se produce cuando Austria, la República Checa, Eslovenia, Bulgaria y Letonia pidieron el sábado conversaciones urgentes con los líderes de la UE sobre las "enormes disparidades" en la distribución de vacunas.

AstraZeneca había dicho anteriormente que enfrentaba déficits en su cadena de suministro europea debido a "una producción menor de la esperada del proceso de producción" y esperaba compensar en parte mediante la obtención de vacunas de su red global.

