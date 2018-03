Norcorea afirma que una guerra nuclear es inevitable

Redacción Web/ Diario la Verdad

Los negligentes comentarios de guerra del círculo interno de (el presidente estadunidense Donald) Trump y los movimientos militares temerarios de EU corroboran que la Administración actual decidió provocar una guerra en la península coreana", expuso un portavoz a la agencia estatal KCNA.

No deseamos una guerra, pero no huiremos de ella", afirmó el vocero y advirtió a Washington de que le harán "pagar caro las consecuencias" de provocar un conflicto con su "poderosa” fuerza nuclear, que han fortalecido.

La tensión en la península de Corea aumentó notablemente en los últimos meses tras la última prueba nuclear norcoreana de septiembre y sus lanzamientos de misiles balísticos, el más reciente y más avanzado el pasado miércoles.

Corea del Norte señaló que, no de si ocurrirá o no. Asimismo, siguió con sus críticas a un ejercicio militar masivo entre Estados Unidos y Corea del Sur. En comentarios atribuidos a un vocero de la cancillería del que no se dio a conocer su nombre,, confirmaron aún más la intención estadunidense para que haya una guerra con una serie de “comentarios belicosos”.Pompeo dijo el sábado que las agencias de inteligencia de EU creen que el líder norcoreano, Kim Jong Un, no tiene una idea clara sobre lo frágil que es su situación a nivel nacional e internacional. Con lo cual, el portavoz norcoreano comentó que Pompeo provocó al país al “criticar descaradamente” a su líder supremo. Asimismo, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, el teniente general Herbert Raymond "H.R." McMaster, expresó el fin de semana que la posibilidad de una guerra con Corea del Norte se incrementa cada día, mientras que el senador republicano Lindsey Graham instó al Pentágono a empezar a repatriar a las familias de los militares estadunidenses alegando que el conflicto se está acercando. Los cometarios de la Cancillería norcoreana se producen en medio de la, que se prolongarán hasta el viernes y que suponen una nueva exhibición de fuerza ante el desafío armamentístico del régimen liderado por Kim Jong Un.