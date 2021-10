Nobel de Literatura 2021 fue otorgado a Abdulrazak Gurnah

Abdulrazak Gurnah es el famosol escritor tanzano, refugiado en el Reino Unido desde finales de los sesenta, que ha logrado el máximo reconocimiento literario: El Premio Novel de Literatura 2021.

Hay que destacar que es el quinto africano distinguido por la Academia Sueca y se sabe que empezó a escribir a los 21 años como un joven refugiado tanzano en Reino Unido y hoy, a los 73 años, cuando estaba en su cocina, recibió la llamada de la Academia Sueca para informarle de que había obtenido el máximo galardón literario.

El Premio Nobel de Literatura, dotado con 10 millones de coranas suecas (unos 985.000 euros), ha recaído en el tanzano Abdulrazak Gurnah, por su conmovedora descripción de los efectos del colonialismo en África y de la suerte de los refugiados, en el abismo entre diferentes culturas y continentes.

La trayectoria literaria de Abdulrazak Gurnah

Gurnah explicó a la agencia Reuters su alegría ante la noticia, pues escribe en lengua inglesa y ha publicado 10 novelas, como Paraíso (1994, editada en español por Poliedro), nominada al Booker Prize y al Whitebread Prize.

Ademas de By the Sea (2001) y Desertion (2005). Sus últimos títulos, Gravel Heart (2017) y Afterlives (2020) no están aún traducidos al español, pero recibieron el elogio de la crítica en Reino Unido.

Por su parte, el miembro de la Academia Anders Olsson habló de cómo el autor en su magnífico último libro se aleja de las descripciones estereotipadas y abre nuestra mirada a un África culturalmente diversa poco conocida en otras partes del mundo.

Entre ellas describe la tensión que experimenta un refugiado entre ser aceptado y rechazado, entre echar de menos el hogar y sentir alivio por dejar atrás un régimen autocrático, es uno de los conflictos recurrentes que sus novelas abordan.

Pero eso no es todo, pues la complejidad y ambivalencia que genera la herencia colonial es otro de los temas centrales para Gurnah, que hablaba entonces sobre la dificultad que implica relacionarte con ese legado y abrazar algunos aspectos sin perderte.

De exiliado a Premio Nobel de Literatura

Literatura de Abdulrazak Gurnah

Se ha dicho que el escritor tanzano llegó a Reino Unido a finales de los años sesenta tras salir de su país en un momento en que la minoría musulmana estaba siendo perseguida.

Había estudiado en la Universidad Bayero Kano en Nigeria y desde allí se trasladó a la Universidad de Kent, donde obtuvo su doctorado en 1982. Sus investigaciones se centran en el poscolonialismo, así como el colonialismo especialmente relacionado con África, el Caribe e India.

Cabe destacar que en español se han publicado tres de sus novelas de Abdulrazak Gurnah , la más reciente y todavía disponible es En la orilla (2003), lanzada en España por Poliedro, que narra la historia de dos refugiados africanos en Reino Unido, Saleh Omar y Latif Mahmut, que han dejado atrás Zanzíbar.

