No soportó el sufrimiento de ser ultrajada y dejó este mundo con SUICIDIO ASISTIDO

La joven Noa Pothoven, quien había sido víctima de abuso y agresiones en varias ocasiones a su persona, dejó este mundo luego de no soportar el sufrimiento que le dejaron las secuelas de crueles actos contra ella, por ello pidió el suicidio asistido, el cual le fue concedido.

Noa Pothoven, además fue autora de un premiado libro autobiográfico, siendo que esta joven que desde su niñez había sido abusada en determinadas ocasiones, pidió un suicidio asistido en una clínica de los Países Bajos.

Poco antes de partir de este mundo, la joven de 17 años, relató vía Instagram a sus seguidores que su decisión no había sido solo por un impulso o algo ocurrente en el momento, sino todo lo contrario indicó, señalando que esto lo había pensado y reflexionado desde mucho tiempo atrás.

Incluso contó cómo es que había dejado ya de beber y comer desde hacía tiempo.

"En realidad no he estado viva desde hace ya mucho tiempo; sobrevivo, y ni siquiera eso. Respiro, pero ya no vivo", dijo la menor.