No se puede romper pacto federal, le dice AMLO a Alfaro y compañía

No se puede romper pacto federal: AMLO

Luego de que al menos un grupo de 10 gobernadores del país pidieran al presidente Andrés Manuel López Obrador revisión del pacto federal, éste dijo que es imposible el rompimiento porque el bloque solo persigue fines electorales rumbo al año que viene.

“Están en su derecho, pero no hay ninguna posibilidad de que rompan el pacto federal, primero porque si tienen vocación democrática deberían consultarle a los ciudadanos… les recomendaría mandar obedeciendo… segundo porque se tendría que hacer una reforma a la Constitución que tendría que aprobarse en el Congreso… Habría controversias”,aseveró el mandatario federal en su rueda de prensa mañanera.

Y añadió: “Qué es lo que está sucediendo, que estamos en temporada de elecciones, se están agrupando en contra nuestra pensando que así van a tener votos (...) No hay ninguna preocupación, no hay nada que temer, porque la gente ya no se deja manipular”.

Como ya informó La Verdad Noticias, algunos mandatarios estatales de oposición dijeron que si el presidente López Obrador no escucha sus sus demandas y no los atiende, ellos acudirán a instancias internacionales por su rechazo a la extinción de los 109 fideicomisos y fondos públicos.

El día de ayer, el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís expresó que no permitirán abusos y que la alianza está preparada para cerrar filas, emprendiendo la batalla legal y política de lo que podría ser el inicio del rompimiento del Pacto Federal.

Y el de Jalisco, Enrique Alfaro, dijo que le tomará la palabra al presidente y solicitará una consulta para determinar si la gente quiere revisar el pacto federal.