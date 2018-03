No se lavo los dientes durante 20 años, ahora decidió mostrarlos

Redacción Web/ Diario la Verdad

Después de no haber lavado sus dientes durante 20 años, este joven decidió, finalmente, asistir a un odontólogo para hacerse un tratamiento, el joven igual decidió mostrarle al mundo las condiciones en las que se encontraba so dentadura tras abandonar su higiene bucal.

Jay contó:"A lo largo de los años, he comido la comida equivocada, he bebido muchas gaseosas y realmente no he cuidado de ellos, realmente no los cepillé ni usé hilo dental o algo así"