"No se asuste" por la variante Omicron, dice el CEO de BioNTech.

El CEO del fabricante de vacunas contra COVID-19 BioNTech tiene un mensaje para aquellos que están preocupados por la variante Omicron del coronavirus: mantén la calma.

En una entrevista con The Wall Street Journal el martes, Ugur Sahin, quien cofundó BioNTech e inventó una de las primeras vacunas contra COVID-19, dijo que, si bien la variante Omicron podría llevar a que más personas vacunadas se infecten, lo harán probablemente permanezcan protegidos contra enfermedades graves.

“Nuestro mensaje es: No se asuste, el plan sigue siendo el mismo: Acelere la administración de una tercera dosis de refuerzo”, le dijo el CEO de BioNTech a la agencia de noticias Wall Street Journal.

¿Vacuna BioNTech protege contra la variante Omicron?

Sahin dijo que la vacuna de BioNTech, que él y su equipo de investigadores inventaron en enero de 2020, y luego desarrollaron junto con el gigante estadounidense de medicamentos Pfizer, ya ha demostrado que puede proteger contra enfermedades graves de otras variantes del virus que vacunaba a las personas. han contraído.

Señaló que, si bien la variante Omicron probablemente podrá evadir los anticuerpos generados por las vacunas mejor que Delta, debido al mayor número de mutaciones de la nueva variante, es poco probable que Omicron pueda circunnavegar la respuesta inmune de las células T del cuerpo a una infección.

“Nuestra creencia [de que las vacunas funcionan contra Omicron] tiene sus raíces en la ciencia: si un virus logra un escape inmunológico, lo logra contra los anticuerpos, pero existe el segundo nivel de respuesta inmune que protege de enfermedades graves: las células T”. le dijo al WSJ.

¿Vacunas de refuerzo serán menos efectivas a Omicron?

La entrevista con el jefe de BioNTech siguió a los comentarios hechos por el director ejecutivo de Moderna, Stephane Bancel, el martes. En una entrevista con el Financial Times, Bancel advirtió que los refuerzos actuales de COVID-19 serán mucho menos efectivos contra la variante Omicron.

“Creo que no hay un mundo en el que [la eficacia] esté al mismo nivel... que teníamos con Delta”, dijo. “Creo que será una caída material. Simplemente no sé cuánto porque tenemos que esperar los datos. Pero todos los científicos con los que he hablado... dicen 'esto no va a ser bueno'”.

La Verdad Noticias informa que, los comentarios de Bancel sacudieron los mercados europeos y asiáticos, haciendo bajar los precios de las acciones y del petróleo. En su entrevista con el WSJ, Sahin dijo que llevar al mercado un jab ajustado y dirigido a Omicron tomaría unos 100 días, pero que podría no ser necesario.

"Tenemos un plan para administrar una tercera inyección a las personas, y debemos ceñirnos a este plan y acelerarlo", le dijo al WSJ. "Si necesitaremos o no protección adicional mediante una vacuna adaptada, esto está por verse más adelante".

