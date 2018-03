No reconocen independencia de Cataluña

Añadió: “Nadie en la Unión Europea va a reconocer esa declaración. Más que nunca es necesario reestablecer la legalidad como base para el diálogo y a fin de garantizar las libertades y derechos de todos los ciudadanos de Cataluña”.

“Cataluña es una parte integral de España, y Estados Unidos respalda las medidas constitucionales del gobierno español para mantener una España fuerte y unida”, precisó a través de un comunicado de prensa dado a conocer por Heather Nauert, vocera del Departamento de Estado.

“Francia quiere que España esté fuerte y unida” y “no reconoce la declaración de independencia que el parlamento catalán acaba de aprobar”, sostuvo el ministro de Exteriores francés, Jean-Yves Le Drian.

“Nuestra posición es muy clara: total solidaridad a la defensa del principio constitucional de la unidad de España y el deseo de que, en el funcionamiento normal del orden constitucional, se aseguren los canales de diálogo propios que deben existir”, señaló en declaraciones a periodistas en el distrito de Coimbra (centro).

“Bulgaria respeta el orden constitucional del Reino de España, el imperio de la ley y los principios del estado de Derecho como valores fundamentales de la Unión Europea y de todos sus miembros”, indicó el ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado.

“México no habrá de reconocer una declaración unilateral de independencia catalana”, expresó el canciller, y añadió que como lo dijo Donald Tusk, presidente del Consejo de la UE, “hacemos votos para que este profundo conflicto de un origen histórico complejo se resuelva a través de la fuerza de los argumentos, no a través de los argumentos de la fuerza”.

“El gobierno ha estado siempre acompañando al gobierno de España, queremos una España unida, eso es lo que a España le conviene y al mundo le conviene”, señaló.

“Una crisis política solo puede ser resuelta a través del diálogo. Reclamamos una solución pacífica que respete el orden nacional e internacional”, dijo.

“Mientras España tiene el derecho a oponerse a la independencia, el pueblo de Cataluña debe tener la capacidad de determinar su propio futuro. La declaración de independencia se ha producido después de que se rechazaran las reiteradas llamadas al diálogo”.

“Hoy el Parlament de nuestro país, un parlamento legítimo, surgido de las elecciones del 27S, ha dado un paso largamente esperado y largamente luchado. La inmensa mayoría de representantes políticos legítimamente elegidos han culminado un mandato validado en las urnas”, afirmó.

Jean-Claude Juncker, quien preside la Comisión Europea (CE), dijo que “respeta todas las decisiones que tome el gobierno español” ante la declaración unilateral de independencia por parte de la región de Cataluña, y reiteró su rechazo a los separatismos. En su cuenta de Twitter, el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, aseguró que la declaración de independencia votada hoy en el Parlamento catalán “es contraria al estado de derecho, a la Constitución española y al Estatuto de autonomía de Cataluña, que son parte del ordenamiento legal de la Unión Europea”.En el mismo sentido se pronunció el gobierno del presidente estadunidense Donald Trump.El gobierno federal de Alemania también señaló que no reconoce la declaración unilateral de independencia porque es una violación a los principios de soberanía e integridad territorial de España. Alemania apoya la “clara postura” del presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, en defensa del “orden constitucional”, precisó el vocero del Ejecutivo alemán, Steffen Seibert. La “soberanía y la integridad territorial de España son y se mantienen inviolables. Esperamos que los afectados aprovechen todas las oportunidades para el diálogo y la distensión”, apuntó. En Francia, el presidente Emmanuel Macron expresó que el “único interlocutor” de su país con España es el presidente del gobierno de ese país, Mariano Rajoy, y subrayó que la situación en la región de Cataluña es un “asunto interno” español.La decisión del Parlament “está basada en una votación que fue declarada ilegal por los tribunales españoles. Seguimos deseando que se respete el estado de derecho, se respete la Constitución española y se preserve la unidad española”, destacó a su vez el portavoz oficial de la primera ministra británica Theresa May. Desde Portugal, el primer ministro António Costa expresó su “total solidaridad” con la defensa de la unidad de España y su deseo de que se aseguren los canales de diálogo bajo el cumplimiento de la Constitución española.También el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Pavlo Klimkin, se sumó al respaldo del gobierno español: “Ucrania apoya la soberanía del Estado y la integridad territorial de España dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas”, escribió en su cuenta de Twitter. Ucrania, añadió, apoya “los pasos que dé el Gobierno español para resolver la crisis conforme a su Constitución y a la ley y con respeto a los derechos de todos los ciudadanos”. Bulgaria se pronunció en el mismo sentido:En América Latina, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray, afirmó esta mañana que el gobierno de Enrique Peña Nieto no reconocerá la independencia de Cataluña proclamada esta mañana.Desde el pasado viernes 20, Peña Nieto manifestó que por su apego a los principios del derecho internacional, México no reconocería ninguna decisión unilateral que defina la independencia de Cataluña. Ante integrantes de la comunidad empresarial hispana en el país, indicó que frente a las voces que puedan discrepar “tengo que ser firme y categórico” y no reconoceré medidas que contravengan el orden legal internacional como el que se plantea para Cataluña. Los lazos cercanos, afines y entrañables de México y España siempre estarán por encima de cualquier coyuntura, subrayó en aquella ocasión. También el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, brindó esta mañana su total apoyo a Rajoy.La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) defendió la unidad de España y señaló que le apuesta al respeto de la ley y de la Constitución. “España es miembro de la OCDE, España es una sola, y estamos esperando que así siga”, dijo su secretario general, Ángel Gurría, durante su participación en París en la novena conferencia internacional del sector de las aseguradoras.A través de su secretario general, António Guterres, la Organización de las Naciones Unidas también se pronunció sobre el tema y animó a las partes a “buscar soluciones dentro del marco de la Constitución española y a establecer canales políticos y legales”. En tanto, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) señaló que la crisis en Cataluña “es un asunto interno que debería ser resulto dentro del orden constitucional de España”. De igual manera, manifestó que “España es un aliado comprometido que hace una contribución importante a nuestra seguridad compartida”. En el mismo sentido se pronunció el primer ministro belga, Charles Michel, quien llamó a una “solución pacífica” tras la declaración de independencia de Cataluña.En Escocia, la responsable de Cultura, Turismo y Asuntos Exteriores, Fiona Hyslop, dijo respetar la posición del Ejecutivo catalán.Añadió: “Ahora, más que nunca, la prioridad para quienes se consideran amigos y aliados de España debe ser alentar un proceso de diálogo para encontrar un camino que respete la democracia y el Estado de derecho. La imposición de un gobierno directo no puede ser la solución y debería preocupar a todos los demócratas”. Remató: “La Unión Europea tiene la responsabilidad política y moral de apoyar el diálogo para tratar de resolver la situación de forma pacífica y democrática”. Esta mañana, con el voto secreto de las fuerzas independentistas, el Parlamento aprobó la independencia de Cataluña y autorizó que se constituya “la república catalana como Estado independiente y soberano”. En su primera intervención pública tras la declaración de independencia, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, insistió en la legitimidad del proceso soberanista y remarcó que, “como ha ocurrido siempre y continuará pasando”, son las instituciones y los ciudadanos los que “conjuntamente, de forma inseparable, construyen pueblo y sociedad”.Minutos después, el Senado español aprobó las medidas con las que el gobierno de Mariano Rajoy iniciará la intervención en Cataluña. Entre las medidas aprobadas destacan el cese del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, el vicepresidente Oriol Junqueras y los 13 ‘consellers’, además de la intervención de todas las dependencias y organismos de la comunidad autónoma, como los Mossos d´Esquadra, la policía autonómica.