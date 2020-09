No me siento responsable: Mañalich por fallecidos de Covid-19 en Chile

Tres meses después de que el exministro de Salud Jaime Mañalich dejara el gobierno, volvió a ser el centro de la polémica. Los legisladores de la oposición presentarán cargos constitucionales con respecto a su manejo durante la pandemia por el Covid-19 en Chile.

No obstante, esto no le preocupa, ya que afirmó en una entrevista que se siente conforme con el trabajo realizado. "No me siento responsable, estoy tranquilo, hicimos un esfuerzo enorme", expresó Mañalich a El Mercurio.

Mañalich no se siente responsable por las muertes en Chile

No me siento responsable: Mañalich por fallecidos de Covid-19 en Chile

En sus palabras, diez parlamentarios firmarán y presentarán cargos constitucionales, acusando al exministro de "grave violación de la Constitución y las leyes, impidiéndoles implementarlas" y "ocultando deliberadamente datos".

Sin embargo, el extitular de Salud hizo una autocrítica de su gestión, donde habría tomado demasiado protagonismo. "Un defecto que tengo o que mostré es que era solo yo, era Mañalich, 'el que se la podía todo', y no destacar a otros", sentenció.

No obstante, señaló que "es justo decir que lo que empezamos a implementar el 6 de enero requería una decisión y un gobierno extraordinariamente fuerte; es por eso que el Presidente, de acuerdo a la Constitución, me nombra a mí ministro coordinador, con autoridad sobre otros ministros".

No me siento responsable: Mañalich por fallecidos de Covid-19 en Chile

No se deja Mañalich y responde a acusaciones en su contra

Por otro lado, sobre cómo recolectar información y el número de infecciones y muertes al inicio de la pandemia, señaló, "lo sui géneris e insólito de lo que sostiene la fiscalía es que en Chile o en el mundo debió existir una forma perfecta de luchar contra esta pandemia, cuando eso está muy lejos de la realidad".

"Ningún país tenía ningún sistema y todos fueron construyendo esta expresión sui géneris, de acuerdo a las capacidades que tenían", agregó.

Te puede interesar: Chile es uno de los países con más muertes por Covid-19 en todo el mundo

Finalmente, en la entrevista el ex titular de Salud denunció, a propósito de la acusación constitucional en su contra, que "evidentemente, hay un esfuerzo por destruir el legado de Piñera".