No lo dejan entrar a restaurantes por su "look alienígena": acusa discriminación

Anthony Loffredo, también conocido como Black Alien Project, alteró drásticamente su cuerpo para asemejarse a un extraterreste y asegura que ahora es sujeto de discriminación. Se modificó las orejas, las fosas nasales y algunos dedos. Ya había contado que su apariencia le impide conseguir trabajo.

Ahora, ha dicho que algunos restaurantes no le permiten el ingreso o lo esconden porque temen las opiniones de otros clientes. El joven de 33 años le dijo a LadBible TV:

"Si quiero comer en un restaurante, a veces el mozo dice que no puedo comer en la terraza".

Anthony está cubierto de pies a cabeza con tatuajes y cambió la forma de su rostro, pero ahora dice que ha llegado a un acuerdo con aquellos que son "cerrados".

¿Por qué se ha modificado su cuerpo?

Desfiguró su rostro para ser un “Alien”

Él cree que "así será para toda la humanidad" y adoptó por la modificación corporal porque sintió que nació en un cuerpo al que no pertenecía.

La mirada alienígena le ayudó a su confianza y agregó: "Hay personas que me dijeron gracias porque ahora se sienten más seguras. Que ahora las miradas que reciben de otras personas, no les molestan".

Habló sobre su lucha para conseguir un trabajo en el podcast Club 113: "No puedo encontrar trabajo, hay muchas cosas negativas. Podría ser positivo porque te sientes mejor, pero debes saber que también hay un lado oscuro".

"Es una lucha todos los días, porque todos los días encuentras gente nueva que no entiende, que quiere juzgar", añadió.

El hombre alienígena se dice "normal"

Aunque se ve diferente, Anthony insiste en que es un "chico normal", como agregó el hombre de 33 años: "Trabajo, tengo una familia... Me gusta que me miren como un chico normal con un trabajo, con una familia, que tiene amiga, novia, todo eso. Eso es lo que me hace normal".

