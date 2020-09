No hay rebrote en Ecuador de Covid-19

Luego de que días anteriores las autoridades del Ministerio de Salud en Ecuador seguían dando cifras sobre el número de casos positivos de Covid-19, aclararon que a pesar de que siguen aumentando los pacientes con este virus, no hay un rebrote en el país, pero afirmaron que seguirán alertas.

De acuerdo al último informe del Ministerio de Salud Pública (MSP) con base en la fecha de inicio de síntomas y con corte al 15 de septiembre, el martes 1 de este mes se registraron al menos 62 nuevos casos confirmados de COVID-19, cifras que sólo se vieron el pasado 10 de julio.

Desglose de casos positivos de Covid-19 en Ecuador

No hay rebrote en Ecuador de Covid-19, pero sí un leve aumento en casos

Desde que Guayaquil comenzó a reducir su número diario de infecciones el 1 de mayo, la ciudad había superado la barrera de los 60 casos diarios (25 de mayo, 1 de junio y 10 de julio) en solo tres días, pero ya ha comenzado en septiembre, el número de infecciones ha vuelto a superar.

En los reportes diarios del MSP del mes de agosto, las cinco parroquias con más contagiados en Guayaquil eran Tarqui, Febres Cordero, Ximena, Letamendi y Pascuales, y en los informes de septiembre siguen siendo esas parroquias las que tienen más casos.

Carlos Farhat, epidemiólogo, coordinador de Salud en Guayaquil, dijo que durante el viaje a 18 áreas, incluido las parroquias con más contagios que detalla el MSP, se mantiene una estabilidad con tendencia a la baja de 9,8 casos sospechosos por 10 000 habitantes.

No hay rebrote de Covid-19, afirman autoridades

En cuanto a la atención del centro municipal, dijo que más de 22 pacientes sospechosos aparecieron un día de esta semana, la mínima era 7 diarias en semanas anteriores.

Añadió que el pasado viernes hubo cinco muertes reportadas por COVID-19 cuando generalmente son una o dos. Y que esta cantidad no sobrepasa las cifras históricas de la urbe. Explicó que estas cifras los mantienen en alerta, sin embargo no se puede hablar de rebrote porque no hay crecimiento exponencial de casos.

“Hemos visto un ritmo oscilante, un día dos casos, al otro uno solo, y así va. Pero si vemos que hay uno, luego tres casos, suben a siete y así se mantiene a la alza en grandes cantidades en días, sin siquiera dejar llegar a la semana, entonces sí podemos hablar de un rebrote y seremos los primeros en reportar al COE cantonal si se diera el caso”