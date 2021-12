"No hay evidencia" que Omicron sea más suave que Delta, señala investigación.

Investigadores británicos dicen que no han encontrado "evidencia" de que la variante Omicron del COVID-19 sea más leve que la variante Delta, lo que pone en duda el optimismo cauteloso de algunos expertos de que la nueva cepa puede no ser tan virulenta y no abrumar a los sistemas de salud.

El estudio realizado el viernes por el Imperial College London (ICL), publicado justo cuando los funcionarios británicos informaron casos récord de COVID-19 por tercer día consecutivo, con un aumento a 93,045 nuevas infecciones, también encontró que el riesgo de reinfección con Omicron es más de cinco veces mayor que Delta.

La investigación no revisada por pares se basó en datos de la Agencia de Seguridad Sanitaria de Reino Unido y del Servicio Nacional de Salud sobre personas que dieron positivo en COVID-19 en una prueba de PCR en Inglaterra entre el 29 de noviembre y el 11 de diciembre.

¿Qué dijo la investigación sobre la variante Omicron?

“No encontramos evidencia (tanto del riesgo de asistencia a la hospitalización como del estado de los síntomas) de que la variante Omicron tenga una gravedad diferente a la de Delta”, dijo el estudio, aunque agregó que los datos sobre hospitalizaciones siguen siendo muy limitados.

"Al controlar el estado de la vacuna, la edad, el sexo, la etnia, el estado asintomático, la región y la fecha de la muestra, Omicron se asoció con un riesgo de reinfección 5,4 veces mayor en comparación con Delta", agregó el estudio, que se realizó el 16 de diciembre.

¿La variante Omicron es menos grave que las anteriores?

En Sudáfrica, cuyos científicos fueron los primeros en identificar Omicron el mes pasado, los primeros relatos anecdóticos han sugerido que la nueva variante está causando una enfermedad menos grave que las anteriores, pero los científicos dicen que es demasiado pronto para sacar conclusiones firmes.

“Creemos que no necesariamente podría simplemente ser que Omicron es menos virulenta, pero... la cobertura de la vacunación [y]... la inmunidad natural de las personas que ya han tenido contacto con el virus también se suma a la protección”, el ministro de Salud Joe Phaahla dijo una conferencia de prensa el viernes.

"Es por eso que estamos viendo una enfermedad leve", agregó. Sin embargo, ICL dijo en un comunicado que la protección brindada por infecciones pasadas contra la reinfección con la variante Omicron puede ser tan baja como el 19 por ciento, según su investigación.

