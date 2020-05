No habrá clases en Filipinas hasta que la vacuna contra el Covid-19 esté disponible

El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ha dicho que no permitirá que los estudiantes regresen a la escuela hasta que esté disponible una vacuna contra el coronavirus, incluso cuando algunos países reanuden las clases en persona.

Rodrigo Duterte dijo durante un discurso televisado el lunes por la noche que sin una vacuna, enviar a los niños a la escuela significa un desastre".

"No permitiré la apertura de clases donde los estudiantes estarán cerca unos de otros", agregó. "A menos que esté seguro de que son realmente seguros, es inútil hablar de apertura de clases".

Los niños debían regresar a la escuela a fines de agosto después de que las clases de más de 25 millones de estudiantes de primaria y secundaria se cerraron en marzo cuando el contagio se apoderó firmemente de Filipinas. Pero Duterte dijo que el riesgo era demasiado grande, incluso si frenaba académicamente a los estudiantes.

"Para mí, la vacuna primero. Si la vacuna ya está allí, entonces está bien", agregó. "Si nadie se gradúa, que así sea".

Actualmente no hay una vacuna disponible y no hay un tratamiento conocido para curar COVID-19, la enfermedad respiratoria altamente infecciosa causada por el nuevo coronavirus. Aunque los investigadores de todo el mundo han lanzado un esfuerzo sin precedentes para desarrollar rápidamente una vacuna, no está claro cuándo se probará y distribuirá a gran escala un candidato viable.

"El coronavirus no ha desaparecido a pesar del distanciamiento social y continuará propagándose hasta que haya una vacuna", dijo a Al Jazeera el experto en enfermedades infecciosas Amesh Adalja del Centro de Seguridad de la Salud de la Universidad Johns Hopkins.

"Tendremos una segunda e incluso una tercera ola si no hay vacuna", dijo. "Sabemos que el coronavirus es, en general, acelerar su propagación en otoño e invierno a medida que las condiciones ambientales favorecen su transmisión".

Según el Departamento de Salud, hasta el lunes se habían confirmado 14.319 casos confirmados de coronavirus en Filipinas, incluidas 873 muertes.

Confinamiento por coronavirus en Filipinas

Metro Manila y las áreas de alto riesgo para infecciones están bajo un cierre tranquilo hasta el 31 de mayo, lo que ha permitido que algunas industrias y establecimientos comerciales reanuden sus operaciones limitadas.

La escuela pública normalmente funciona de junio a abril en Filipinas, pero las autoridades retrasaron el inicio del 24 de agosto a medida que aumentaban los casos y un cierre estricto detuvo a la mayor parte de la nación. Pero el Departamento de Educación ha enfatizado que "la apertura de la escuela no necesariamente significará el aprendizaje tradicional presencial en el aula".

Rodrigo Duterte fue duramente criticado por defensores por ordenar asesinar durante la cuarentena por coronavirus.

"La apertura física de las escuelas dependerá de la clasificación de la gravedad del riesgo o la clasificación de una localidad", dijo cuando anunció el nuevo calendario académico.

Para facilitar la aglomeración de aulas, el ministerio de educación había anunciado una combinación de medidas de aprendizaje a distancia, incluidas clases en línea, que se utilizarían para el próximo año escolar. Pero millones en el país no tienen acceso a computadoras en el hogar, lo que sería clave para la viabilidad de las clases en línea.

Algunos padres han recurrido a la educación en el hogar de sus hijos, con la ayuda de las instrucciones de las escuelas. La pandemia ha mantenido a los niños de todo el mundo en casa durante meses, pero las clases en persona han comenzado a reanudarse en países como Corea del Sur y Francia.