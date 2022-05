No habrá acuerdo de cese al fuego en Ucrania sin retirada de Rusia: Zelenski.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha dicho que su país no puede aceptar un acuerdo con Rusia que permita que las tropas rusas permanezcan en territorio ocupado.

Zelenski dijo que las fuerzas ucranianas habían detenido la ofensiva rusa en lo que describió como la primera etapa del conflicto. En la segunda etapa, dijo, Ucrania expulsaría a las tropas rusas de su territorio y en la tercera, se movería para restaurar completamente su integridad territorial.

Zelenski dijo que no aceptaría un acuerdo de alto el fuego que permitiría a las fuerzas rusas permanecer en sus posiciones actuales, insistiendo en que "no aceptaremos un conflicto congelado", pero no dio más detalles cuando se dirigió a la Cumbre del Consejo de CEO del Wall Street Journal el miércoles.

Volodimir Zelenski advierte de "pantano diplomático"

No habrá acuerdo de cese al fuego en Ucrania sin retirada de Rusia: Zelenski.

El presidente Zelenski advirtió que Ucrania se vería envuelta en un "pantano diplomático" como el acuerdo de paz para el este de Ucrania que fue negociado por Francia y Alemania en 2015. En 2014, Rusia anexó la península de Crimea en Ucrania y apoyó una rebelión separatista en la región de Donbas, el corazón industrial del este de Ucrania.

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha mencionado el reconocimiento de Ucrania de la soberanía rusa sobre Crimea y su reconocimiento de la independencia de las regiones separatistas como condiciones clave para detener las hostilidades.

Zelenskyy enfatizó que Putin debe aceptar reunirse con él para negociar cualquier acuerdo para poner fin a los combates. Dijo que era importante continuar las conversaciones, pero señaló: “Hasta que el presidente ruso lo firme o haga una declaración oficial, no veo el sentido de tales acuerdos”.

Ofensiva creciente en el este de Ucrania

No habrá acuerdo de cese al fuego en Ucrania sin retirada de Rusia: Zelenski.

La Verdad Noticias informa que, los comentarios de Zelenskyy se produjeron cuando el Ministerio de Defensa de Ucrania dijo que Rusia estaba intentando aumentar el ritmo de su ofensiva en el este del país. El portavoz del Ministerio de Defensa, Oleksandr Motuzyanyk, dijo que Moscú había realizado casi 50 ataques aéreos solo el martes.

También dijo que el fuego de artillería ruso y los ataques aéreos continuaban periódicamente en la acería de Azovstal en Mariupol, donde se refugian los últimos defensores ucranianos de la ciudad portuaria del sur. “El comando militar de Rusia está intentando aumentar el ritmo de su operación ofensiva en el este de Ucrania”, dijo Motuzyanyk en una sesión informativa.

Dijo que los bombarderos estratégicos rusos habían disparado 18 misiles desde el espacio aéreo sobre el Mar Caspio a objetivos en Ucrania “con el objetivo de dañar la infraestructura de transporte de nuestro país”. El relato del ministerio sobre la situación militar en Ucrania no pudo ser verificado de inmediato.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.