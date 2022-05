“No fue su intención” dice niño luego que perro le arrancó la mejilla en EE.UU.

Una familia desconsolada tuvo que sacrificar a su “dulce” mascota después que el perro le arrancó la mejilla a un niño de cinco años en la ciudad de Wentzville, Missouri, en Estados Unidos.

Brantley Manion había crecido con Marley después de que ella llegó como un cachorro cuando él tenía dos años. Pero terminó en tragedia cuando ella lo atacó, dejándolo con los ligamentos desgarrados y sin poder sonreír.

A pesar del ataque, todavía quería perdonar a su mascota y les dijo a sus padres que "no fue su intención". Brantley se había acomodado en su habitación para ver una película junto a su mascota, un Mountain Cur.

Su madre, Amanda, de 35 años, cree que el ataque podría haber ocurrido porque el perro estaba comiendo un bistec y cuando Brantley fue a acariciarla, ella pudo haber pensado que estaba tratando de tomar la comida.

Amanda estaba sentada en la sala de estar con su esposo Christopher, de 34 años, cuando escucharon gritos provenientes del dormitorio. Subieron corriendo las escaleras y encontraron al perro sujetando a Brantley y atacándolo brutalmente.

La familia tenía a Marley desde que era un cachorro.

La pareja ha tenido a Marley desde que tenía solo nueve semanas y dice que ella era la parte "más dulce y protectora" de la familia y que nunca antes había sido agresiva, pese a ello, las horribles fotos muestran a Brantley con cortes profundos en el lado derecho de la cara y su madre dice que se podían ver los dientes a través de la mejilla desgarrada.

Brantley se ha sometido a una cirugía y necesita otra para coser los ligamentos desgarrados de la boca, ya que todavía no puede sonreír correctamente luego que el niño fuera atacado por un perro. Amanda dijo: “No me di cuenta de que era Marley, pensé que la litera se le pudo haber caído encima, no podía creer que Marley hubiera hecho eso”

Indicó que esa noche cenaron bistec y su esposo colocó un poco en el plato del perro. “Marley agarró su bistec y se sentó en medio de Brantley y mi hija comiendo. Mi hija dijo que cuando Brantley fue a acariciar a Marley, de repente, ella se abalanzó sobre él”.

La cirujana piensa que podría haber sido el bistec y pues la mascota tal vez pensó que Brantley se lo iba a llevar. Pero para la familia resulta difícil de creer pues aseguran que en ocasiones anteriores el niño había sacado y puesto comida en el plato de su mascota.

Así quedó el rostro del pequeño tras el ataque del perro

Aunque Brantley perdonó a Marley, la familia tomó la decisión, aconsejados por la policía, de sacrificarla. Amanda dijo: “Sabíamos que no podíamos mantenerla. Los niños querían despedirse pero no podíamos dejar que se acercaran a ella. Les dije a los niños que la habían llevado a dormir. Están devastados, especialmente Brantley. Pregunta por ella todo el tiempo”.

La madre del pequeño asegura que él no quiere a una mascota nueva, solo quiere ver a Marley. “Él la quiere de vuelta, pero no hay nada que yo pueda darle. No quiere otro cachorro, quiere a Marley. Solo recuerda los buenos tiempos. Él dijo: 'Marley lo siente y no fue su intención'. Es tan triste, solo quería perdonar a su perro”.

Amanda y Christopher organizaron una recaudación de fondos para pagar una operación de tres horas para coser las laceraciones, pues una semana en el hospital les ha dejado una factura hospitalaria de 16,000 dólares.

Hasta el momento no sabe si Brantley quedará marcado de por vida o cuántas operaciones más necesitará, ya que tiene la boca paralizada de un lado debido a la rotura de los ligamentos.

Amanda dijo: 'Él necesita más cirugía porque no puede sonreír. Su boca estaba completamente partida por la mitad por lo que tuvieron que volver a conectar las comisuras de su boca”.

La historia del pequeño ha conmovido pues pese a la situación y a las complicaciones que enfrenta luego que su perro le arrancó la mejilla, él decidió perdonarlo y hasta salvarlo.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!