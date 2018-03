Agencias/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- Hay que aprender a ser ¡más pacientes! y por supuesto no tomar si no sabes controlarlo y es que en una provincia de China un hombre en estado de ebriedad no aguantó la demora del elevador, terminó en el fondo.

El hombre llegó a la medianoche al edificio en el que vive y según contaron algunos vecinos, estaba ebrio y violento. Quizás por eso se empezó a desesperar cuando pasaban los segundos y el elevador no bajaba, a pesar de que tocaba una y otra vez el botón para llamarlo por lo que comenzó a golpear las puertas con ¡su hombro! Dos veces las embistió sin que pasara nada. Pero cuando lo hizo por tercera vez, éstas se abrieron, y el hombre cayó al fondo del hueco. Tuvo mucha suerte. Como no había subsuelo, la caída no fue tan grave. Demoraron 20 minutos en sacarlo y pudo salir caminando. De todos modos, debió ser trasladado aun hospital para que le traten algunas heridas. Esperemos que aprenda la lección.