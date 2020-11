Nintendo al fin habla de la ausencia de Luigi en Super Mario 64

La realidad es que ya no resulta un secreto que Luigi no iba a estar presente en Super Mario 64. No obstante, Nintendo al fin se ha manifestado sobre este tema en el pasado y ahora surgen declaraciones realmente interesantes al respecto.

Cabe mencionar que estas han sido difundidas por Shigeru Miyamoto, creador de Super Mario, en una reciente plática con The Guardian. En esta explica la razón por la cual Luigi estuvo ausente en Super Mario 64.

Conoce la razón de la ausencia de Luigi en Super Mario 64

Aquí en La Verdad Noticias te dejamos las palabras que dijo el creador: Cuando intentamos ejecutar nuestros experimentos con 3D en una consola, Mario fue lo único que se movió. Por supuesto, tampoco había antecedentes. Si bien esperábamos que las cosas fueran limitadas, lo que terminamos fue incluso menos de lo que anticipamos. Fue en ese momento cuando descartamos que Mario y Luigi aparecieran al mismo tiempo y decidimos reelaborar el juego.

De igual manera, Takashi Tezuka de Nintendo dedicó unas palabras en cuanto al tema, declarando lo siguiente: No participé en el diseño del juego de Super Mario 64, pero debido a que era en 3D, tuvimos que lidiar con muchas cosas por primera vez.

Mientras luchábamos con eso, el Sr. Miyamoto dijo que quería que los jugadores pudieran jugar fuera del juego en sí con el modelo de la cabeza de Mario que hizo un programador; dejándolos rotar o tirar de la nariz, fue lo que concluyó el creativo.

Nintendo Switch ha vendido 68,3 millones de unidades

Nintendo ha publicado su último informe de ganancias financieras, que revela que el desarrollador / editor vendió la impresionante cifra de 6,86 millones de consolas Nintendo Switch en el trimestre que finalizó en septiembre de 2020. Esto empuja las ventas globales de por vida de la plataforma híbrida más allá de la marca de 68,3 millones.

Nintendo ha tenido grandes ventas desde que empezó la pandemia

Además, poco menos de 50 millones de juegos se vendieron en la plataforma durante la temporada de verano, y la legislación mundial de bloqueo sin duda influyó en el aumento de los juegos en el hogar. Teniendo en cuenta el aumento de las ventas, Nintendo ha modificado su pronóstico para el año fiscal actual, elevando su objetivo inicial de ventas de hardware Switch de 19 millones a 24 millones, una predicción que la compañía dudaba en hacer a principios de año.