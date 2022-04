Niños de kinder beben tequila luego que alumna llevara botella a la escuela

Padres de familia se encuentran indignados después de descubrir que sus hijos, un grupo de niños de kinder, bebieron tequila margarita luego que una alumna llevara una botella de la bebida embriagante a la escuela.

Los hechos se habrían registrado en la escuela primaria Grand River Academy Livonia, en Michigan, Estados Unidos, durante la hora de la merienda. Al parecer los niños consumieron la bebida embriagante creyendo que se trataba de un jugo.

Alexis Smith, madre de una de las niñas que consumió la bebida embriagante, indicó a Fox News que su hija tomó entre 4 y 5 sorbos. Por su parte otra madre de familia indicó que su hija presentaba síntomas de ebriedad. "Se sentía mareada, un poco mareada".

Alumna llevó el tequila y lo compartió con los niños de kinder

Era la hora de la merienda cuándo ingirieron la bebida alcohólica

Se descubrió que la bebida con alcohol la llevó una estudiante, quien a la hora de la merienda sacó de su mochila la botella y empezó a servirles a sus amigos de la escuela Grand River Academy Livonia.

"La niña lo vertió en su taza y se lo bebió, luego terminó diciéndole qué es, y fue y le dijo a la maestra que había licor en esta taza, y la maestra le puso una cara graciosa", afirmó Dominique Zanders, madre de una de las pequeñas que consumió el tequila.

La mujer indicó que platicó con su hija y ella le confirmó que su compañera de clases sabía que era licor y que a pesar de ello lo estuvo compartiendo.

Como era de esperarse el consumo de alcohol entre los menores desató el enojo de los padres, quienes acudieron a reclamarles a las autoridades académicas por la falta de seguridad, respecto a lo que llevan los estudiantes en sus mochilas.

"Si bien tratamos de vigilar todo lo que nuestros estudiantes traen a la escuela, eso simplemente no es posible. Es desafortunado que este tipo de bebidas para adultos puedan confundirse fácilmente con bebidas aptas para niños", indicaron más tarde las autoridades escolares en un comunicado.

Los pequeños que consumieron la bebida embriagante ya fueron atendidos y se confirmó que todos estuvieran físicamente bien. Por su parte las madres de familia han asegurado que no tiene nada de malo que los pequeños sepan que son las bebidas alcohólicas, pero que “deben de saber que no deben tocarlo. Que no es para niños”.

¿Qué pasa si un niño toma un sorbo de alcohol?

Los niños no deben consumir bebidas con alcohol

Si los pequeños toman bebidas embriagantes pueden presentar intoxicación por alcohol, algunos signos dependiendo la gravedad de la intoxicación pueden ser: euforia, desinhibición, somnolencia, pérdida del equilibrio. Pero si se da una intoxicación severa puede llegar a la depresión del sistema nervioso central, alteración de la respiración, vómitos, hipotermia, hipoglucemia, coma.

Afortunadamente los niños de kinder que consumieron el tequila solo bebieron algunos sorbos, por lo que presentaron síntomas leves, como mareos.

