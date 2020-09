Niños batallan para tomar clases a distancia; padres gastan 300 pesos en recargas

Las clases a distancia han golpeado fuertemente a la economía de los habitantes de El Guamuchilito, municipio de Navolato quienes están gastando hasta 300 pesos en recargas de saldo para el celular a la semana para que sus hijos puedan cumplir con las tareas del ciclo escolar.

Los alumnos reciben las instrucciones por parte de los maestros sobre los trabajos que van a realizar por medio de WhatsApp, y también por ese medio mandan las tareas. Si les quedan dudas, tienen que navegar en Internet, y se gastan muchos datos, comentó Viridiana Díaz.

La vecina de esta comunidad también dijo que no cualquier celular agarra señal. Lamentó que estando tan cerca del municipio de Navolato tengan problemas de conexión.

Los alumnos toman clases a distancia en dispositivos prestados

No pueden pagar internet para las clases

En este poblado hay padres de familia que no pueden pagar los servicios de Internet, por lo que esperan que muy pronto los alumnos puedan volver a las clases presenciales. En esta comunidad hay poco más de cincuenta niños que cursan primaria y preescolar.

En el poblado de Los Pochotes, varios niños acuden con una vecina que tiene Internet para hacer sus tareas, comentó el comisario ejidal Juan Manuel Sosa.

Algunas familias, ante el problema de que no contaban con Internet y con el fin de que sus niños no perdieran el ciclo escolar, decidieron salir e irse con familiares que vivían en otras comunidades o se mudaron a otros estados, pero todavía hay niños cuyos padres no tienen recursos para comprar teléfonos inteligentes o ponerles mucho saldo, y esos son los que están batallando más en este inicio de ciclo escolar.

De acuerdo con el comisario, los habitantes están con la esperanza de que el Ayuntamiento o alguna otra autoridad los apoye con el Internet.

Así como estos dos poblados, hay más en el municipio de Navolato que no cuentan con el servicio de internet, y hay padres de familia que se encuentran estresados porque sus hijos no pueden tomar las clases a distancia.