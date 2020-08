Niños: Víctimas de hombres con armas de fuego en EEUU

La mayoría de los niños perdidos en los Estados Unidos por la violencia con armas de fuego, simplemente querían jugar al aire libre.

Janari Ricks, de 9 años, convivía con sus amigos en un patio en el lado sur de Chicago la semana pasada, cuando se escucharon disparos.

Ricks, un estudiante del cuadro de honor que estaba a punto de ingresar al cuarto grado, recibió un golpe en el pecho y murió poco tiempo después.

El 12 de julio, Davell Gardner Jr., de 1 año, estaba sentado en un cochecito durante una comida al aire libre en Brooklyn, Nueva York, cuando dos hombres armados dispararon varios tiros contra un grupo presente en la reunión y huyeron. Gardner recibió un golpe en el estómago y también murió.

El sábado, Zamar Jones, de 7 años, estaba jugando cerca de un auto de carreras de juguete en su porche delantero en Filadelfia cuando fue golpeado en la cabeza en medio de un tiroteo entre dos grupos de hombres. Al día siguiente, otro niño de 1 año fue asesinado en Akron, Ohio, luego de recibir un disparo junto con dos hombres mayores que sobrevivieron.

Sus muertes subrayan un verano excepcionalmente violento en el que las ciudades de todo el país han visto un aumento de la violencia con armas de fuego en un contexto de protestas por la brutalidad policial y una pandemia mundial.

Si bien la gran mayoría de las víctimas son adultos, los informes de los medios de comunicación han registrado una gran cantidad de niños pequeños y adolescentes atrapados en la violencia como objetivos no deseados.

En la ciudad de Nueva York, seis niños menores de 17 años han muerto a causa de la violencia con armas de fuego este año, según el Departamento de Policía de la ciudad.

Hasta el viernes, la ciudad experimentó 237 homicidios en 2020 en comparación con 181 durante el mismo período el año pasado.

Los expertos han citado el acceso a armamento de alta potencia para el aumento de los actos de violencia descarados.

"El repunte que estamos viendo en los homicidios de niños está muy relacionado con el aumento de la potencia de fuego en las calles", dijo Richard Rosenfeld, profesor de criminología y justicia penal en la Universidad de Missouri y miembro del Consejo de Justicia Penal. Fox News.

"Los tiradores suelen ser bastante jóvenes y creo que es una apuesta segura que no hayan pasado por un entrenamiento extenso".

A fines de julio, Nueva York había registrado 777 tiroteos, superando la cantidad de incidentes con armas de fuego en todo 2019.

Chicago tuvo 440 asesinatos hasta fines de julio, lo que lo convierte en el más mortífero en la historia de la ciudad.

Desde el 20 de junio, cinco niños menores de 11 años fueron asesinados en la ciudad, según Gun Violence Archive, un grupo de investigación que rastrea los delitos relacionados con armas en todo Estados Unidos. Más de 32 niños menores de 17 años han muerto en la ciudad desde el 5 de enero, encontró el grupo.

Hasta el miércoles, 76 niños menores de 11 años han muerto este año en todo el país, excluidos los suicidios y las lesiones autoinfligidas y las descargas accidentales o negligentes de armas de fuego. Desde el fin de semana del Día de los Caídos, 39 han muerto, según el archivo.

Filadelfia registró 257 homicidios hasta el martes, en comparación con 192 en el mismo período el año pasado, un aumento de más del 30%. Desde el 1 de mayo, tres víctimas eran menores de 17 años, dijo el departamento.

Milwaukee registró 101 homicidios relacionados con la violencia armada hasta el martes. La cifra es casi el doble de la cantidad de asesinatos en los primeros siete meses del año pasado cuando la ciudad experimentó 59, según cifras proporcionadas por el Departamento de Policía de Milwaukee.

Hasta el 31 de julio, Atlanta experimentó 76 asesinatos, en comparación con los 56 registrados durante el mismo período de tiempo en 2019.

Durante un sangriento fin de semana del 4 de julio, Secoriea Turner, de 8 años, recibió un disparo mortal mientras viajaba en una camioneta con su madre y otro adulto, cerca del mismo restaurante de Wendy's donde Rayshard Brooks fue asesinado por un oficial de policía en junio.

“Disparaste y mataste a un bebé”, dijo la alcaldesa Keisha Lance Bottoms durante una conferencia de prensa días después.

El sospechoso de disparar en la muerte de Turner se entregó a las autoridades días después.

"Realmente crea este círculo vicioso en el que la violencia engendra más violencia", dijo Roseanna Ander, directora ejecutiva del Laboratorio Criminalístico de la Universidad de Chicago.

El repunte en el juego de armas llevó a la administración Trump a desplegar oficiales federales en varias ciudades para trabajar con las agencias policiales locales y estatales para sofocar la violencia a pesar de la oposición de los líderes locales. La primera ciudad en recibir agentes federales bajo la Operación Legend fue Kansas City, Missouri.

La iniciativa lleva el nombre de LeGend Talifero, de 4 años, quien fue asesinado a tiros el 29 de junio mientras dormía en su casa de Kansas City.

Los arrestos por sí solos no resolverán el problema, dijo Richard Aborn, presidente de la Comisión de Ciudadanos contra el Crimen de la Ciudad de Nueva York, una organización no partidista que trabaja para reducir el crimen y mejorar el sistema de justicia penal en Nueva York.

"La policía debe hacer todo lo posible para sacar las armas ilegales de la calle y luego esos casos deben ser procesados muy, muy rápidamente", dijo Aborn.

"Cuando los niños cometen actos ilegales, si no te mueves rápidamente, no captan el mensaje. La rapidez es tan importante, si no más importante, que el castigo severo".