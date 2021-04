Niño sufre muerte cerebral tras hacer reto en TikTok en Colorado

Un niño de 12 años terminó en estado crítico luego de participar en un peligroso reto de TikTok que desafía a las personas a ahogarse hasta perder el conocimiento, sin embargo, el resultado no fue como se esperaba y el menor terminó con muerte cerebral.

Según KCNC-TV fue el hermano gemelo del niño identificado como Joshua Haileyesus, quien lo encontró en el baño de su vivienda ubicada en Aurora, Colorado.

Al parecer, Joshua había usado un cordón de zapato para intentar el desafío, que hace que la gente se ahogue hasta el punto de perder el conocimiento. Desafortunadamente, este reto de TikTok llevó al menor a sufrir muerte cerebral.

Consternados por los hechos, los padres de Joshua revelaron que el incidente ocurrió el pasado 22 de marzo, cuando el joven se encontraba en su recamara haciendo el famoso reto. “Me dieron la mala noticia de que no va a sobrevivir”, dijo el padre de Joshua, Haileyesus Zeryihun. “Les estaba suplicando en el suelo, suplicando que me dieran algo de tiempo, que no se rindieran con él’’, agregó.

Peligroso reto de TikTok

Tik Tok emitió un comunicado en el cual expresó sus profundas condolencias por el niño.

Pese al estado crítico en el que se encuentra el niño tras sufrir muerte cerebral por un reto de TikTok, la familia de Joshua no ha perdido la esperanza. Por lo que se reunieron con amigos y vecinos el lunes por la noche para orar por el niño, según cita The Denver Channel.

Tras los hechos, la familia del niño advirtió a otros sobre los peligros que pueden presentar las plataformas de redes sociales cuando "desafíos" como éste comienzan a ser tendencia, especialmente en TikTok.

Como dimos a conocer previamente en La Verdad Noticias, tras el incidente con el menor, TikTok emitió un comunicado en el cual expresó sus profundas condolencias por el niño y su familia.

"En TikTok, no tenemos más prioridad que proteger la seguridad de nuestra comunidad, y el contenido que promueve o glorifica el comportamiento peligroso está estrictamente prohibido y se elimina de inmediato para evitar que se convierta en una tendencia en nuestra plataforma", indicó la compañía.

