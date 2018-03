Agencias/ Diario La Verdad ESTADOS UNIDOS.- Niño se sincera en carta a Santa Claus, le cuenta los problemas que atraviesa. La Navidad se acerca y todos comienzan a apresurarse para tener lista la cena y por supuesto los regalos para los más pequeños y los grandes también. Los niños ya pusieron su cartita a Santa Claus con todas y cada una de sus peticiones pero ha sido la carta de un pequeñín la que ha acaparado la atención de todos.

Con solo 6 años de edad un niño se sincera en carta a Santa Claus, le cuenta los problemas que atraviesa. Sarah McCammon, madre del pequeño, difundió la carta en su cuenta de Twitter, donde ya suma más de 40 mil retuits, pero aclaró que los problemas a los que se refiere el niño tienen que ver con su hermano, que siempre lo derrota en algunos videojuegos.

Al final, el menor no coloca su nombre. “No te diré mi nombre”, escribe.

My 6yo Santa skeptic was told to write a letter to Santa at school. So he did... pic.twitter.com/XUFGMnXDFT