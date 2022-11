Niño murió en confinamiento ‘Cero Covid’, su muerte causó indignación

La estrategia de ‘Cero Covid’ que se implementa en China provocó la indignación cuando un niño murió en confinamiento. El padre quiso llevarlo a un aspiración pero ante la estricta política los trabajadores de equipos Covid evitaron que saliera de su complejo en Lanzhou y el menor falleció.

Lo que al momento sabe La Verdad Noticias es que el menor tenía tres años al momento de su fallecimiento, el cual se dio luego que se intoxicara con una presunta fuga de gas en un complejo residencial que se ubica en noroeste de China .

El padre del niño reveló que cuando intentó abandonar el complejo, en Lanzhou, para llevar al niño con los médicos, los trabajadores de equipos Covid evitaron que saliera lo que provocó un retraso lo que resultó fatal.

Un niño murió en confinamiento extremo de China

Como un niño murió en confinamiento se dio una ola de ira e indignación.

Luego que se supo que un niño murió en confinamiento ‘Cero Covid’, la noticia fue recibida con una oleada de ira y dolor público, por lo que se registraron varios hashtags relacionados que acumularon cientos de millones de visitas en Weibo, plataforma similar a Twitter de China.

“Tres años de pandemia fue toda su vida”, decía uno de los comentarios.

Esta tragedia y la reacción de las personas ha sido la más dura contra la implacable política de cero covid de China, que continúa trastornando la vida cotidiana con confinamientos incesantes, cuarentenas y mandatos de pruebas a gran escala, incluso cuando el resto del mundo deja atrás la pandemia.

Pero el caso donde el niño murió en confinamiento no ha sido el único, ya que hay numerosos casos similares donde las personas fallecieron después de que se les negara el acceso inmediato a atención médica de emergencia.

Y es que gran parte de Lanzhou, incluido el vecindario donde la familia del niño fallecido vive, ha estado en confinamiento desde principios de octubre.

El padre del pequeño explicó que su esposa y su hijo se enfermaron alrededor del mediodía del martes cuando comenzaron a mostrar signos de envenenamiento por gas. Su esposa mejoró cuando recibió reanimación cardiopulmonar del padre, pero el niño entró en coma.

El hombre dijo que muchas veces intentó llamar a una ambulancia y a la policía, pero no pudo comunicarse, desesperado pidió ayuda a los trabajadores de Covid que hacían cumplir con el confinamiento pero no le ayudaron y le pidieron que buscara ayuda de los funcionarios de su comunidad o que él mismo siguiera llamando a una ambulancia.

La situación era que los trabajadores le pidieron que mostrara un resultado negativo de Covid, pero no se había hecho alguno en los 10 días anteriores. Desesperado llevó a su hijo afuera, donde los vio un residente “de buen corazón” que llamó a un taxi y se salieron del aislamiento, pero era demasiado tarde, cuando llegaron y los médicos no pudieron salvar a su hijo.

“Mi hijo podría haberse salvado si lo hubieran llevado al hospital antes”, escribió.

Tras la noticia que el niño murió en confinamiento, se supo que el hospital más cercano esta a 10 minutos en automóvil, además el padre afirmó que la policía llegó cuando el menor estaba en el hospital, mientras que las autoridades lo contradijeron señalando que atendieron la emergencia.

La policía local dijo en un comunicado el martes por la noche que acudieron inmediatamente al lugar después de recibir una llamada de ayuda del público y ayudaron a enviar a dos personas, incluido el niño, al hospital 14 minutos después.

El comunicado de la policía sobre el caso donde el niño murió en confinamiento, dice que falleció por envenenamiento con monóxido de carbono y que la madre permanecía en el hospital en condición estable.

Personas exigen nuevas medidas ante el confinamiento

Como el niño murió en confinamiento se han dado muchas críticas al respecto y exigen respuestas.

Como el niño murió en confinamiento se encendió la ira de los residentes locales, por lo que ahora se viralizan videos donde los residentes salieron a las calles para exigir una respuesta de las autoridades.

El padre del menor fallecido en un publicación de redes sociales, dijo que alguien que afirmaba trabajar para una “organización civil” se le acercó y le ofreció 100.000 yuanes (alrededor de 14.000 dólares) con la condición de que firmara un acuerdo en el que se comprometía a no pedir responsabilidades a la autoridades.

“Yo no lo firmé. Todo lo que quiero es una explicación (por la muerte de mi hijo)”, escribió. “Quiero que (ellos) me digan directamente, ¿por qué no me dejaron ir en ese momento?”, dijo el padre que vio a cómo su niño murió en confinamiento.

