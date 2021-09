Niño muere al contraer ameba come cerebros cuando estaba en un parque

Un menor ingresó el 5 de septiembre y fue diagnosticado con meningoencefalitis amebiana primaria, una infección rara y a menudo fatal causada por una ameba llamada Naegleria fowleri, pero el niño muere al contraer ameba come cerebros el 11 de septiembre.

Los hechos ocurrieron en el norte de Texas y fue por medio de un comunicado de prensa conjunto de Salud Pública del Condado Tarrant y la ciudad de Arlington que se dio a conocer el caso, pero sin revelar la identidad del menor.

La Naegleria fowleri o ameba come cerebros se encuentra comúnmente en el suelo y en agua dulce de temperatura cálida como lagos, ríos y fuentes termales, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). Es así como el mes pasado falleció otro niño por la ameba tras nadar en un lago.

Niño muere al contraer ameba come cerebros

Aunque es raro, la ameba come cerebros también se puede encontrar en piscinas sin cloro o que tienen un mal mantenimiento.

Antes que del informe sobre que el niño muere al contraer ameba come cerebros, en septiembre de 2020, el año pasado, Texas ya había dado alerta por la presencia de la ameba come cerebro, la cual se encontró en corriente, por lo que se pidió no usar agua sin filtrar.

Con relación al organismo, este infecta a las personas cuando el agua que contiene la ameba ingresa al cuerpo a través de la nariz, según los CDC, luego hasta el cerebro, donde destruye el tejido cerebral.

En el caso del menor, se investigó dónde pudo contraer la infección, y el departamento de salud del condado inició una investigación y determinó dos posibles fuentes de exposición a la ameba: la casa de la familia en el condado Tarrant y una fuente de agua recreativa del parque Don Misenhimer en Arlington.

Con la nueva información, sobre cómo un niño muere al contraer ameba come cerebros, la ciudad procedió a cerrar inmediatamente el área y otros tres espacios más, por precaución.

Por su parte los del CDC, emitieron un comunicado de prensa donde dijeron que el niño probablemente estuvo expuesto al organismo en la fuente recreativa del parque, después de que las pruebas confirmaron la presencia de la ameba Naegleria fowleri activa en muestras de agua de allí.

Pero se aclaró, que pese a que se encontró la Naegleria fowleri en el agua y por la que un niño muere al contraer ameba come cerebros, el CDC dijo que el organismo no está en el agua potable de la ciudad.

Infecciones por ameba come cerebros

Pese a que un niño muere al contraer ameba come cerebros, las autoridades dicen que las infecciones por la ameba son raras.

Las infecciones por la ameba comecerebros Naegleria fowleri son raras. De 2010 a 2019 se informaron 34 infecciones en Estados Unidos.

De esos casos, 30 personas se infectaron por agua en espacios recreativos, tres personas se infectaron después de realizar irrigación nasal con agua del grifo contaminada y una persona se infectó con agua del grifo contaminada utilizada en un juego Slip 'N Slide en el patio trasero de una casa.

En 2019, un niño de 10 años de Texas niña murió después de luchar contra una ameba durante más de una semana. Probablemente lo contrajo mientras nadaba en el río Brazos y el lago Whitney cerca de Waco, informó KWTX, afiliada de CNN.

Desafortunadamente el último caso un niño muere al contraer ameba come cerebros tras beber agua en un parque recreativo, siempre en Texas.

