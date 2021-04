Niño migrante llora por ayuda tras ser abandonado en la frontera México-EU

Un niño migrante que caminaba solo en la frontera entre México y Estados Unidos fue rescatado por un hombre tras presuntamente haber sido abandonado por un grupo de personas.

Hecho un mar de lágrimas, el menor de aproximadamente 10 años, que no fue identificado, le dijo al conductor que lo habían dejado “botado” a medio camino, y expresó que tenía miedo de ser secuestrado o asaltado.

Como puede verse y escucharse en un video compartido en redes sociales por Mario Guevara, el menor de origen latino se acercó al vehículo que el hombre conducía en medio de la nada, en medio de una llovizna. El pequeño vestía una sudadera oscura con detalles amarillo y no estaba acompañado por nadie más.

El niño no dijo su nombre y tampoco se sabe a dónde lo llevó el hombre.

“¿Me puede ayudar?”, le dice el niño migrante al hombre que graba el video. “Yo venía con un grupo de personas y me dejaron botado y no sé dónde están. Me dejaron solo”, le dice a su interlocutor, quien le pregunta si sus padres no lo acompañaban.

“Nadie, yo venía en un grupo que venía (inaudible) y me dejaron botado y venía aquí a pedir auxilio (...) yo vengo porque no sé por dónde me voy a ir, también me pueden robar, secuestrar o algo tengo miedo.”

Pide a migrantes no abandonar a los niños

Guevara, quien se desempeña como reportero en el área donde se dio el encuentro, acompañó la publicación del video en Facebook con el siguiente mensaje:

“Por favor padres centroamericanos, NO mandemos a nuestros hijos solos a este viaje. Ocuparlos como pasaporte para entrar en este país es una crueldad. Por nada en el mundo los expongamos así. Es MENTIRA que acá están dando papeles o que las fronteras están abiertas”.

Según autoridades estadounidenses, los adultos que buscan llegar a la frontera suelen utilizar a los niños para poder ingresar al país, pues las autoridades no pueden ser deportados si acompañan a un menor.

Recientemente, el gobierno de Estados Unidos trasladó a más de 15.000 niños migrantes no acompañados que llegaron a la frontera con México intentando cruzar solos. Otros menores fueron separados de sus familias durante la ola de deportaciones de la administración de Donald Trump.

