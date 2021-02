Niño mata a un ladrón que había disparado a su abuela cuando entró a robar

Una historia sorprendente fue la que sucedió en defensa propia, luego de que un niño de 12 años mató el pasado 13 de febrero en Goldsboro, Carolina del Norte en Estados Unidos a un ladrón que había entrado a robar en la vivienda de su abuela, después de que este la hubiera disparado en la pierna antes de intentar huir.

De acuerdo a medios locales, dos ladrones entraron durante la noche en la vivienda de Linda Ellis, de 73 años, a la que exigieron dinero y acabaron disparando, por lo que el pequeño de edad se encontraba escondido ante el suceso y tuvo que reaccionar para que no mataran a su abuela.

Niño mata a un delincuente

Unas horas después, a la 1 de la madrugada, la policía recibió una llamada que alertaba de disparos cerca de 402 S. William Street. Cuando llegaron al lugar de los hechos, los agentes encontraron a Ellis con una herida de bala, y poco después encontraron a un hombre fallecido en medio de la calle, a escasos metros de la casa.

"Entraron en la casa, abrí la puerta y entraron... Uno de ellos tenía una pistola. Me tiraron al suelo (...) no sé por qué le dispararon (en referencia a la abuela del niño)" dijo Randolph Bunn, tío abuelo del joven que se encontraba también en la casa. Bunn también comunicó que Ellis se encuentra recuperándose del disparo.

Posteriormente, la policía de Goldsboro dijo que hay una investigación en curso para aclarar lo sucedido, aunque no se prevén cargos contra el niño de 12 años. Hasta el momento medios locales y las autoridades no han determinado el juicio que se le interpondrá al menos o también no se descarta la idea de dejarlo en libertad.

Inicia vacunación de adultos mayores contra Covid-19 en México. Síguenos en TikTok para mantenerte informado.

¡Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube!