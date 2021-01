Niño lleno de ampollas enfrenta MORTAL enfermedad relacionada con COVID-19

El pequeño Logan Walsh superó un ataque de COVID-19 después de seis semanas solo para ser diagnosticado con el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, una afección que puede causar soplos cardíacos.

Un niño se encuentra en cuidados intensivos luchando contra una enfermedad rara que se cree está relacionada con Covid-19.

Seis semanas después de que Logan Walsh se recuperara de un brote del coronavirus, se le diagnosticó síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico (PIMS-TS). La afección hace que los órganos fallen, la piel se ampolle y tenga soplos cardíacos, informó Chronicle Live.

Según el Royal College of Child and Pediatric Health, PIMS_TS "es muy raro y la mayoría de los niños con la afección no se verán gravemente afectados, en muy pocos casos puede ser grave e incluso poner en peligro la vida".

El niño tuvo que ser trasladado a cuidados intensivos por la rara enfermedad

La madre Jessica Walsh, de 43 años, y Logan, de siete, contrajeron Covid-19 en noviembre, y Logan inicialmente no mostró síntomas ni del virus ni del síndrome.

El niño contrajo la rara enfermedad tras curarse de COVID-19

Pero seis semanas después, Jessica se vio obligada a llamar a los servicios de emergencia después de que Logan comenzó a vomitar y le dio fiebre.

Inicialmente descartando la enfermedad como un virus estomacal, su condición había empeorado el miércoles 16 de diciembre.

Jessica notó que las manos y los pies de su hijo comenzaban a hincharse, junto con un sarpullido. Después de consultar con el médico de cabecera de la familia, se tomó la decisión de llamar a una ambulancia.

Jessica dijo: "Continúan hablando de cómo esta pandemia solo afecta a los ancianos y, a menudo, dicen que no parece afectar a los niños".

"Llegaron los paramédicos, comprobando que la erupción no era meningitis, comprobando las observaciones habituales, pero (todos) volvieron a la normalidad".

"Les preocupaba que no hubiera orinado en más de 12 horas y nos dijeron que si no había ido por la noche, lo lleváramos a urgencias".

Se cree que la enfermedad se derivó del COVID-19

Después de que la erupción continuó extendiéndose y la hinchazón incrementara, Logan fue trasladado a Leeds General Infirmary, donde los médicos estaban desconcertados por su condición.

Jessica agregó: "No fue hasta que llegó un especialista que nos enteramos de PIMS-TS. Se había estado quejando de dolor y de dolor de cabeza y con el sarpullido, estábamos aterrorizados".

"El especialista dijo que había tratado a muchos niños con esta enfermedad durante el curso de la pandemia, y Logan comenzó el tratamiento para el PIMS-TS de inmediato".

"Era una forma de tratamiento con esteroides, y tuvimos que permanecer siete días".

"Los médicos me dijeron que estaban viendo a niños y adolescentes que ya habían tenido Covid-19, que no mostraban síntomas cuando lo tenían y luego regresaban más tarde, al igual que Logan".

"Se sabe que el síndrome ataca a los órganos, siendo el corazón el principal". Cuando Logan desarrolló un soplo cardíaco, lo trasladaron a la UCI.

Su cuerpo había comenzado a hincharse mientras trataba de curarse y su sangre se había vuelto preocupantemente delgada.

Jessica continuó: "Como sus articulaciones y músculos se habían inflamado, Logan ahora necesita fisioterapeuta para ayudar con la rehabilitación y para caminar de nuevo".

"Afortunadamente, el tratamiento inicial finalmente logró controlar su condición. Cuando esto comenzó a suceder, no todos los médicos pudieron reconocerlo, y el vínculo de la afección con Covid-19 apenas comienza a tomarse en serio".

"Afortunadamente, Logan se está recuperando lentamente y llegó a casa el día de Navidad. Pero él está en una montaña de drogas y tiene muchas citas para escaneos, dietistas, cardio, por nombrar solo algunos.

"Llevará mucho tiempo recuperarse por completo; todos deben tomarse esta pandemia en serio y tener conciencia de las condiciones a las que puede conducir".

