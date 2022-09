Niño es abandonado por su padre mientras este se divertía en un prostibulo

En españa un pequeño niño de tres años, fue auxiliado por policías locales, pues se encontraba solo al interior de un carro sin saber qué hacer, pues no tenía alimentos a su alcance y se encontraba preocupado.

Los agentes de seguridad que daban su ronda por el lugar, preguntaron a toda persona que se encontraba cerca, si lo conocían para poderlo ayudar y llevar a un lugar seguro, justo en ese momento descubrieron que la puerta del copiloto estaba abierta.

Fue hasta entonces que le preguntaron, dónde estaban sus padres, pero el pequeño como pudo señaló un club nocturno o prostíbulo que estaba justo frente al carro, en donde al parecer se encontraba bebiendo y compartiendo algunos de sus padres, mientras el pequeño sufría desesperado.

Hombre deja encerrado a su hijo

Los policías procedieron a resguardar al pequeño, y através de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, España, pudieron rastrear los datos del padre con las placas del carro, asimismo se contactó a la madre para que lo recogiera y lo llevara consigo, en lo que se iniciaban trámites judiciales en contra del padre.

No conforme con abandonar al pequeño, cuando el hombre fue notificado, intento darse a la fuga pero no lo consiguió y fue detenido, tras las investigaciones se reveló que no es la primera ocasión en la que el hombre de 37 años abandonaba al pequeño por varias horas, pues empleados del prostibulo infomraron que frecuentaba el lugar.

Prisión por abandono

el menor estará a cargo de su madre

Las autoridades analizaron las cámaras de seguridad y se dieron cuenta que el menor completaba 4 horas abandonado, asimismo confirmaron que fue dejado varias noches y con la puerta del vehículo sin seguro, aumentando el riesgo para el pequeño.

El caso fue turnado a un juez, quien expresó que la condena por el abandono de su propio hijo de 3 años, podría ser de 18 meses a tres años de cárcel, informó La Verdad Noticias.

