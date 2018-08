Niño de 2 años fuma 2 cajetillas al día, si no se pone agresivo(VIDEO).

Un niño de Indonesia de dos años de edad, Rapi Ananda Pamungkas, se ha vuelto adicta a los cigarros, hasta el punto de fumar dos cajetillas diarias, ya que de no hacerlo se pone agresivo.

A pesar de su corta edad se ha convertido en fumador compulsivo consumiendo más de 40 cigarrillos diarios.

El Niño mejor conocido como Rap, comenzó con el hábito fumando las colillas que encontraba en el suelo cerca del puesto de comida de su madre en la ciudad de Sukabumi y que los muchachos mayores prendían para él. Rápidamente, acabó convirtiéndose en una grave adicción.

Cuando sus padres descubrieran lo que hacía les pareció divertido y hasta se reían al verlo fumar mientras tomaba un café. Sin embargo, ahora estaño preocupados y quieren llevarlo a un médico para iniciar un tratamiento.

Maryati, la madre del niño, confesó que se ve obligada a comprarle dos paquetes de cigarrillos al día para calmarlo y detener sus berrinches fuera de control.

"Mi hijo está acostumbrado a fumar mientras toma café y come pastel. Ha estado fumando todos los días durante aproximadamente dos meses. Si no le doy un cigarrillo, se vuelve loco", se justifica.

La mujer de 35 años, dice que no puede prohibirle fumar, ya que si lo hace, se pasa todo el día llorando y no le deja dormir.

El padre de Rap, Misbahudin, está desconcertado acerca de cómo empezó toda esta situación. Aunque él mismo fuma, dice que solo lo hace de vez en cuando.

"No puedo decirle que no cuando me pide un cigarrillo. Ni siquiera fumo tan a menudo. Solo fumo en el trabajo. Cuando mi hijo fuma, le gusta tomar una taza de mochaccino", explica el hombre.