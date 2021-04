Niño de 12 años muere tras cumplir escalofriante reto en TikTok

Un niño de 12 años murió luego de pasar tres semanas hospitalizado, tras participar en un desafío de TikTok que incita a los usuarios a ahogarse hasta perder el aliento y quedar inconscientes.

Según reportes obtenidos por La Verdad Noticias, la familia de Joshua Haileyesus, de Colorado (EE.UU.) dijo que el menor fue descubierto desmayado el 22 de marzo después de autoinfligirse el ahorcamiento como parte del reto conocido como “Blackout Challenge”, “Passout Challenge” o “El juego del ahorcamiento”.

La familia creó una página en el sitio de recaudación de fondos GoFounMe para reunir el dinero de los gastos funerarios de Joshua. En su petición detallaron que el niño pasó 19 días con soporte vital antes de morir el sábado.

La recaudación había superado los 184.000 dólares hasta el jueves,

"A todos los que oraron sin descanso y compartieron nuestra carga durante este momento difícil, les damos las gracias. Sus oraciones y su amor nos han consolado y estamos agradecidos por su apoyo", escribió la familia en el sitio.

"Todos los que conocen a Joshua pueden decirte que es un niño de 12 años increíblemente inteligente, divertido, cariñoso y talentoso. Junto con su hermano gemelo, aprendería y dominaría nuevos pasatiempos por pura curiosidad e impulso", compartió la familia.

Queda inconsciente por reto en TikTok

La descripción señala que, tras cumplir el reto en TikTok, fue el hermano gemelo de Joshua quien lo encontró “sin aliento en el piso del baño” e intentó resucitarlo hasta que los vecinos llamaron a una ambulancia. Los médicos lo intubaron y le dijeron a la familia que tenía muy pocas probabilidades de sobrevivir.

"[Los médicos] me dijeron las malas noticias de que no va a sobrevivir, que no va a sobrevivir", dijo el padre de Joshua, Haileyesus Zeryihun, a Fox19 Now. "Les rogaba en el suelo, suplicando que me dieran algo de tiempo, que no me rindiera con él. Si me rindo con él, siento que me estoy alejando de mi hijo".

Según AP, TikTok lamentó la muerte del niño el mes pasado a través de un comunicado en el que afirmaba que el tipo de contenido “que promueve o glorifica el comportamiento peligroso está estrictamente prohibido y se elimina de inmediato para evitar que se convierta en tendencia nuestra la plataforma”.

Según el GoFundMe de la familia, el “Blackout Challenge” (literalmente “Reto del desmayo”) ha existido en durante años, pero recientemente cobró fuerza en TikTok, donde otros niños y adolescentes como Joshua aceptan el desafío de ahorcarse a sí mismos para grabarse en video y subirlo a la red social.