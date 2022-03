Niño de 12 años acusado de robar en algunos de los mejores hoteles de Londres

Un niño de 12 años compareció ante el tribunal acusado de robar algunos de los mejores hoteles de Londres.

El muchacho, cuyo nombre no puede ser identificado por razones legales, está acusado de llevar a cabo redadas en Claridge's en Mayfair, Four Seasons en Park Lane, Corinthia en Whitehall y The Millennium, Knightsbridge.

También se enfrenta a acusaciones de robo en el Centro de Televisión de la BBC, así como de dos negocios en una serie de allanamientos que recuerdan a la travesura criminal Ocean's Eleven.

Apareció junto a su hermano de 13 años, acusado de participar en tres de los robos.

The Millennium Hotel, Knightsbridge.

Debido a la edad de la pareja, a su madre se le permitió estar con ellos en el banquillo de los acusados.

Como informamos en La Verdad Noticias, Jonathan Bryan, fiscal, le dijo a la corte que los niños se declaraban inocentes de todos los cargos.

Shane McCarthy, de 19 años, también compareció ante los jueces de justicia en Westminster para enfrentar cargos de robo, que él negó.

Debe presentarse en la corte de la corona de Isleworth el 14 de abril.

El magistrado Alan Elias dijo que los niños, del oeste de Londres, irían a un tribunal de menores debido a su "edad y falta de convicciones".

Deben presentarse en el tribunal juvenil de Highbury Corner el 28 de marzo.

El Sr. Elias les dijo: “Tienen que mantenerse alejados de los problemas, realmente mantenerse alejados de los problemas hasta entonces. ¿Lo entienden?". Ambos chicos asintieron.

