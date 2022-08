Niño con síndrome de Down muere en escuela tras caer; ofrecen dinero a la madre

Moisés, un niño con síndrome de Down murió en la escuela a la que asistía luego de sufrir una fuerte caída desde una silla escolar a la que presuntamente había sido cambiado por el personal, pues el menor asistía en su cochecito adaptable especial.

De acuerdo a los informes, el menor, de 7 años, cayó hacia atrás, golpeándose la cabeza contra el suelo y fracturándose el cuello, cuando se encontraba en las instalaciones del colegio y sin supervisión del personal de la escuela ubicada al sur de California, Estados Unidos.

Tras la caída, el alumno fue trasladado a un hospital de California debido a que sufrió también un paro cardíaco, en donde murió cuatro días después del incidente registrado en la escuela. Según el reporte médico, la causa de muerte fue por traumatismo en la médula espinal, según el cita Telemundo al hacer referencia al expediente judicial.

Muerte de niño con síndrome de Down llega a tribunales

Moisés y su mamá.

Los hechos se registraron el 31 de mayo de 2017, cuando se presume que el persona había sacado al niño de su cochecito adaptable especial para luego atarlo a una silla de la escuela, desde donde sufrió la caída. La madre de Moisés presentó una demanda ese mismo año, pero fue hasta este agosto, que el caso tuvo resolución en la corte.

De acuerdo a los abogados de la familia del niño, fue tras cinco años que se logró llegar a un acuerdo con la Escuela Primaria Sunset, donde asistía la víctima, por las autoridades escolares ofrecieron pagar 18 millones de dólares a la madre del menor tras la demanda por homicidio culposo.

En la demanda, se señala que el distrito no tenía una política para supervisar adecuadamente a los estudiantes con necesidades especiales como Moisés dentro y fuera de sus aulas.

¿Qué causa un síndrome de Down?

El síndrome de Down es un trastorno genético que se origina cuando la división celular anormal produce una copia adicional total o parcial del cromosoma 21. De acuerdo a Mayor Clinic, este material genético adicional provoca los cambios en el desarrollo y en las características físicas relacionados con el síndrome de Down. Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, un caso similar al de Moisés, un niño con síndrome de Down murió en la escuela, se registró también en Estados Unidos en donde un niño murió tras ser olvidado en un auto a las afueras de la escuela.

