Niñera lanza a bebé porque lloraba mucho, le destroza el cráneo

Un espantoso caso ha ocurrido en Texas, y es que una niñera lanza a bebé de 5 meses contra la pared, luego tuvo el descaro de llamar a la mamá para decirle que "no sabía lo qué le pasaba a su hijo" luego de los golpes que recibió el pequeño Adrián.

“Me llamó y me preguntó dónde estoy, me dijo apúrate, tu niño está dejando de respirar, no sé que tiene", contó Fidelina Velásquez, mamá del menor que ahora se encuentra grave.

Resulta que Berta Evelin López-Vásquez fue contratada por la familia como niñera para cuidar de Adrián y su hermano de 2 años, mientras sus padres trabajan, por referencias de amigos.

Niñera lanza a bebé porque lloraba

El bebé está inconsciente y será sometido a cirugía.

Luego de saber que la niñera lanza a bebé porque lloraba, fue acusada de sacudir violentamente al bebé, mientras que el menor fue hospitalizado y reportado en estado crítico por las múltiples lesiones que sufrió en su cráneo y cuerpo, por las que pronostican que podría desarrollar daños de por vida.

El bebé será sometido a otra cirugía esta semana y está inconsciente en el Texas Children's Hospital en Houston.

Lamentablemente los casos de abusos por parte de cuidadores de menores son más frecuentes de lo que parece, un ejemplo es la niñera que abusó sexualmente de un niño que cuidaba, sus padres descubrieron el abuso porque su hijo tenía una enfermedad de transmisión sexual.

¿Qué es ser una niñera?

Berta no cumplió sus funciones, como niñera lanza a bebé.

Una niñera es la empleada doméstica cuyas funciones, tareas y responsabilidades consisten en cuidar a los niños/as en una casa de forma habitual y con un horario fijado de antemano. La cuidadora de niños es la persona responsable de la salud, educación, actividades y comportamiento de los niños en su horario de trabajo.

Pero en el caso de Berta Evelin López-Vásquez, la niñera lanza a bebé según porque lloraba demasiado, más tarde cuando no pudo negar lo que había hecho, porque dijo que la caída del niño fue accidente, tuvo que confesar la verdad.

Y es que las fracturas que presenta el bebé en su cuerpo no corresponden, ya que tiene su cráneo fracturado con posibles daños de por vida.

"Berta declaró que Adrián seguía llorando sin parar y se frustraba y enojaba con su llanto", dijo la declaración de causa probable. “Dijo que lo alimentó, le cambió los mimos y la ropa y él siguió llorando. Luego lo levantó de la cama y comenzó a sostenerlo con ambas manos y mirarlo preguntándole por qué no lo hacía. Dejar de llorar”.

Berta declaró que “después de unos segundos más o menos, se volvió loca y comenzó a sacudir al bebé con fuerza durante unos cinco segundos para que dejara de llorar. Dijo que en ese momento él seguía llorando y por la frustración y la ira, luego lo arrojó contra la pared, la que estaba apoyada su cama". Así fue como confesó que la niñera lanza a bebé.

