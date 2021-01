Niñas matan a menor de 15 años en Walmart de Luisiana y transmiten el crimen

Autoridades de la ciudad de Lake Charles en Louisiana detuvieron a cuatro adolescentes por cargos de asesinato en segundo grado, después de que apuñalaron hasta la muerte a una niña de 15 años.

De acuerdo con los informes, el grupo de menores de edad se encontraba en un Walmart cuando iniciaron una pelea que transmitieron en vivo a través de sus redes sociales, misma que fue difundida en internet, donde se ven los momentos del altercado.

Adolescentes matan a niña en Walmart

Aparentemente las menores planearon el asesinato al transmitirlo en vivo

Durante el pasado sábado 23 de enero se reportó el crimen a la oficina del sheriff de la parroquia de Calcasieu, el cual compartieron a través de su cuenta de Facebook durante el pasado domingo.

El incidente en el que se vieron involucradas 4 adolescentes de edades entre 12 y 14 años, ingresaron a una tienda Walmart, donde iniciaron una pelea que transmitieron en sus redes sociales, la cual aumentó su intensidad en cuestión de segundos.

Aparentemente una de las menores robó un cuchillo de un área del supermercado, con el cual apuñalaron a otra menor de 15 años de edad, quien fue trasladada de emergencia al hospital, donde lamentablemente falleció poco después debido a sus heridas.

Niñas asesinas no muestran arrepentimiento

Uno de los videos difundidos por las autoridades muestra a una de las niñas huyendo de la tienda, mientras se escucha la frase ‘apuñalaron a alguien en Walmart’, así mismo se reveló una presunta declaración de una de las agresoras.

Aunque no se confirmó, se reveló que una de las atacantes dijo ‘Apuñalamos a la perra en el corazón y no nos importa un carajo’ con lo que no mostraron ningún tipo de remordimiento por el crimen, ya que al ser arrestadas se les imputaron cargos de asesinato en segundo grado, mientras tanto fueron recluidas en un centro de detención juvenil.

Por otro lado, averiguamos en La Verdad Noticias que Tony Mancus, alguacil de la parroquia de Calcasieu reveló que este es el tercer crimen de este tipo que involucra a menores de 16 años en seis meses, por lo que instó a las autoridades a ponerle más atención a la situación que preocupa a todo el estado de Louisiana.

