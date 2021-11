Niña sufre acoso escolar y envía impactante carta a sus padres

Una niña en Córdova, Argentina no se quedó callada al ser víctima del acoso escolar, pues decidió escribir una terrible carta de lo que le ocurría, historia que se difundió velozmente a través de las redes sociales.

Y es que el Bullying es un peligro que sufren muchos estudiantes a nivel internacional, pese a que se supone que las aulas escolares son lugares seguros donde los menores deben estar protegidos.

Por cierto, el pasado 2 de mayo fue el día internacional contra el Bullying, donde la unicef busca crear conciencia sobre este tema.

Esta es la carta que se viralizó

Si bien la Unicef ha tratado de trabajar con este tema a través de campañas, el acoso escolar sigue existiendo, y la carta de una niña en Córdova, Argentina, fue tan profunda que se viralizó por lo crudas que son sus palabras.

“Mami, te estoy haciendo esta carta porque me están pasando cosas horribles. Porque no paro de temblar y no puedo respirar”, comenzó a relatar la niña.