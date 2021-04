Niña que se quejaba de un dolor de muelas tenía un tumor en el cerebro

Una niña británica de diez años fue diagnosticada con un tumor cerebral poco común luego de días de quejarse de un dolor de muelas y problemas de visión, en la ciudad de Bootle, Inglaterra.

Según informaciones que llegaron a La Verdad Noticias, los padres de Lucie-Joan Fagan la llevaron al dentista el mes pasado cuando sospecharon que los dolores de la niña se relacionaban con la aparición de su muela del juicio, por lo que le fue extraído un diente.

Sin embargo, los males de Lucie fueron a peor: empezó a sentir fuertes dolores de cabeza y veía doble. Fue entonces cuando su madre decidió buscar ayuda por otro lado y la llevó a hacerse una prueba de la vista el 22 de marzo.

Un escaneo mostró que los discos detrás del ojo de Lucie estaban hinchados y el óptico le dijo al papá Liam Thomson, de 32 años, que la llevara al Hospital de Niños Alder Hey de inmediato.

Tumor del tamaño de una pelota de golf

Lucie debía ser operada en 24 horas para salvar su vida.

La niña fue sometida a una resonancia magnética, cuyos resultados mostraron que tenía un tumor del tamaño de una pelota de golf en el cerebro, por lo que necesitaba una cirugía de emergencia para salvar su vida.

"Me derrumbé en Urgencias. Me mostraron el escaneo y mis piernas simplemente colapsaron", dijo Jayne, la madre de Lucie. "Una enfermera me recogió y me llevó a una habitación, me dio un poco de agua y me abrazó".

Tras una operación de siete horas, Lucie finalmente quedó libre del tumor el 29 de marzo. Los médicos confirmaron que se trataba de un tumor canceroso y a la pequeña le diagnosticaron un ependimoma.

Los ependimomas son un tipo raro de tumor cerebral. Según el diario Echo Liverpool, alrededor del 2 % de todos los tumores cerebrales diagnosticados en Inglaterra entre 2006 y 2010 son ependimomas.

Tras serle retirado el tumor, la niña de 10 años aún debe someterse a radioterapia en el Hospital Christie de Manchester. También fue propuesta para participar en un ensayo clínico llamado “Ependimoma 2” que comenzará en Europa a finales de 2021.

