Niña graba cómo la viola un hombre para que la crean

"Los niños no mienten"

La niña, víctima de los, "separa que los adultos creyéramos en ella", denunció la fiscal uruguaya Mariela Núñez Mediante un comunicado, la funcionaria, a cargo de la Fiscalía de la ciudad de Artigas, en el norte del país, contó cómo habían sucedido los macabros hechos: "Debería avergonzarnos a todos", se lamenta la fiscal por el poco caso y credibilidad que se les da a los niños. "La víctima, una, concurría aasiduamente a la, en esas circunstanciasmomentos en que su, el abusadorcon la pequeña y procedía a manosearle sus genitales", declaró la funcionaria."Estos hechos fueron realizados en, hasta que lay le dice a su amiguita que sabe lo que su papá le está haciendo, que tiene mucho miedo de su padre y que nadie les va a creer, por lo que, lo que logran luego de varios intentos".Las niñas, que no han sido identificadas, grabaron los abusos sexuales con el ordenador conocido como "ceibalita", el, que forma parte del Plan Ceibal. El acusado, identificado únicamente con las iniciales JCSB, es unpenales., aunque fueron"al no existir elementos que determinaran que estaban en conocimiento de los hechos". De ser condenado, el abusador, debido a que la víctima es menor de 12 años.En el comunicado, la fiscal"Esta acción tan valiente de una niñita abusada debería servir no solo para que se haga justicia, sino para quede que estas cosas pasan con más frecuencia de la que creemos y que, no inventan", afirmó. También pidió que quienes sospechen de un caso de violación hagan la. La Fiscalía pidió que el Estado haga un seguimiento de la situación de las dos menores del caso, que, según algunos medios, estaríanLa víctima de los abusos sexuales le contó a su tía sobre estos y le enseñó las grabaciones, tras lo que elaportando como pruebas el vídeo.