Niña de cuatro años muere por COVID-19 a horas de manifestar síntomas

Kali Cook, una pequeña de cuatro años perdió la vida en su casa a pocas horas de presentar una fiebre alta, sin que sus padres pudieran actuar a tiempo. Las autoridades confirmaron que la niña murió de COVID-19 a solo horas de manifestar los primeros síntomas.

Los hechos ocurrieron en Galveston, Texas, luego que la familia de la menor resultó positiva al virus y no lo sabían, por lo que no tomaron medidas sanitarias en casa, según informó The Kansas City Star.

Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, un caso similar ocurrió a inicios de año también en Texas, en donde un niño de 9 años murió en menos de 24 horas de dar positivo a COVID-19.

Niña presentó fiebre antes de morir por COVID-19

Kali Cook solo tenía cuatro años.

La madre de la menor relató para The Daily News que la niña comenzó a tener fiebre por la madrugada, y pese a que le dieron un medicamento para esperar a que amaneciera para llevarla al pediatra, la pequeña no resistió.

“A las 2 am comenzó a tener fiebre. Mi mamá bajó y le preguntó a mi prometido si podía ayudarla con algún medicamento. Le dimos uno y a las 7 de la mañana ya se había ido", señaló.

Kali comenzó la escuela en agosto y aunque el distrito escolar “recomienda encarecidamente” que los estudiantes y los miembros del personal se cubran la cara con cubrebocas o caretas, esta medida no es obligatoria por lo que la familia de la pequeña no la seguía.

Tras la muerte de la menor por COVID-19, la madre y otros integrantes de su familia se hicieron la prueba a COVID-19, dando todos positivo al virus. Asimismo, la madre indicó que no estaba vacunada contra el virus.

"Yo era una de las personas que estaba en contra, estaba en contra", dijo al medio en Galveston, "ahora, desearía no haberlo sido nunca", lamentó la mujer.

¿Qué temperatura se considera fiebre por COVID-19?

La fiebre es un síntoma de COVID-19

La temperatura media causada por la enfermedad del coronavirus es de 38 grados o más, sin embargo, en muchos casos va acompañada de otros síntomas como tos persistente, dificultad para respirar, dolor de cabeza intenso, vómitos persistentes, etc.

En el caso de la niña de cuatro años que murió por COVID-19 en Texas, únicamente presentó fiebre alta durante la madrugada, según el relato de la madre.

