Niña de 9 años intenta matarse con pastillas por bullying

ARGENTINA.- Angie Ledesma, una madre de Argentina, ha publicado un vídeo en el que su hija de 9 años le cuenta entre lágrimas cómo sus amigos la han acosado y agredido, motivo por el que intentó "matarse con pastillas". La pequeña, que estudia cuarto grado en la escuela Esperanza Solidaria, le cuenta lo que ocurre a su madre, que graba sus palabras con el móvil: "A mí en la escuela me dicen gorda. Me caigo y me dicen hubo un terremoto". La niña se tomó hace unos días 10 pastillas de clonazepam para intentar suicidarse, pero la madre se dio cuenta de su conducta era extraña, por lo que la llevó al hospital, donde la hospitalizaron y le realizaron un lavado de estómago.

Después, la madre grabó el vídeo y lo subió a su cuenta de Facebook para denunciar lo sucedido: "Me muero de vergüenza de exponer a mi hija así, jamás público nada personal, pero yo hoy hubiera llorado a mi hija muerta por unos pendejos crueles. Lo que dice en el vídeo no es ni la mitad que me contó, le hice repetir algunas palabras. Si la cambio de escuela hay otras nenas de su curso que pasan por lo mismo"

“Yo te voy a hacer unas preguntas y quiero que respondas qué te pasa”, es el inicio del vídeo, y tras la explicación la menor confiesa: "".