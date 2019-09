Niña de 6 años termina en PRISIÓN por hacer BERRINCHE en la escuela

Una niña acabó en prisión por “portarse mal” en el aula de la escuela y por golpear a uno de los empleados de una primaria de Florida, Estados Unidos; la menor fue enviada a un centro de detención juvenil.

De acuerdo a medios locales, la estudiante de primero de primaria, comenzó a hacer berrinche en el salón de clases, por lo que la maestra la envío a las oficinas de las escuela, en donde empezó a gritar y golpeó a uno de los empleados del colegio.

Un agente escolar, decidió esposar a la menor y trasladarla al Centro de Evaluación de Menores en Orlando, por agresión.

En el centro, la mejor fue cuestionada y le tomaron las huellas dactilares, así como las tradiciones fotografías policiales.

Horas más tarde, la menor fue puesta en libertad ya que sus familiares señalaron que el comportamiento de la niña se debido a que sufre de apnea del sueño, por lo que le faltaba horas para descansar.

“Ella tiene un condición médica que estamos trabajando para resolver”, señaló abuela de la menor.

Sin embargo, el agente que llevó el caso no aprobó el comportamiento, por lo que señaló: “Bueno, yo tengo apnea del sueños y no me comparto así”.

La abuela de la pequeña estudiante se mostró indignada ante la detección de su nieta.

“Cómo le haces eso a un niño de 6 años y solo porque ella pateó a alguien”, declaró.

En tanto la Policía de Orlando informó que ese mismo día otro menor fue detenido, por acciones similares, sin embargo, fue puesto en libertar luego de ser proceso en el centro de detección juvenil.