Niña de 5 años muere por un tumor en el cerebro; le recetaron paracetamol

Una niña de 8 años murió a causa de una negligencia médica, luego de que los doctores confundieron un tumor en su cerebro con otra enfermedad, para la cual le recetaron paracetamol, en Escocia.

Angela Bain, madre de la menor, explicó que mientras su hija se encontraba enferma sus peticiones fueron ignoradas en el hospital, y que si los médicos la hubieran atendido su hija pudo haber sobrevivido.

Los médicos no fueron capaces de diagnosticarle un tumor en el cerebro, y en su lugar la mandaron a casa con paracetamol

La mujer señaló que su hija, Amy Lornie, de apenas 5 años, murió a causa de un tumor cerebral que de haber sido diagnosticado a tiempo le habría dado a la pequeña un 88 % de probabilidad de vencer su enfermedad.

Los doctores ignoraron a la madre

Amy cayó enferma en abril del 2019 y su madre la llevó al doctor con vómitos, pérdida de peso, dolores de cabeza, letargo, torpeza al andar y cambios de humor repentinos. Pasaron cinco meses antes de que fuera programada una resonancia magnética para la menor, el 19 de agosto.

La madre de la menor comenzó una campaña para ayudar a gente que esté en su misma situación

Según Angela, madre de dos hijos, en lugar de realizar la resonancia magnética programada, los médicos dejaron a Amy gritando y retorciéndose en agonía en su cama de hospital durante nueve horas. La pequeña murió a causa de un derrame cerebral.

Tras la muerte de su hija, Ángela Bain, de 35 años ha iniciado una campaña para promover la llamada “Ley Amy”, con la que busca ayudar a otras familias que se encuentren en su situación, es decir, que los médicos resuelvan las inquietudes y dudas de los padres en caso de que no estén convencidos de los diagnósticos.

“Recuerdo que me senté una noche en el hospital porque nunca pude dormir y pensé: ‘no puedo permitir que esto le pase a nadie más’. No quiero que nadie màs se sienta como yo, no quiero que otra familia pase por esto”, mencionó la madre a The Scottish Sun, medio que dio a conocer la historia.

