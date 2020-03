Niña de 5 años evita que secuestren a su hermanita de 3 años

Una pequeña de tres años de edad fue la pieza clave para que su hermana, con tan solo cinco años, no fuera secuestrada por un hombre mientras caminaban con su madre por las calles de Bogotá, Colombia.

Los hechos ocurrieron cuando la mujer se encontraba caminando en una calle del barrio Venecia, ubicado al sur de Bogotá en Colombia, cuando un hombre en bicicleta atacó a la madre con la intención de secuestrar a la niña de cinco años de edad.

“Venia caminando cuando un tipo en bicicleta me intercepta por detrás, me tapa la boca y me dice al oido ‘entrégueme a la niña’”, cuenta la mamá.