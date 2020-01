Niña de 4 años es violada y asesinada camino a la tienda en República Dominicana

Una niña de 4 años, identificada como Yaneysi Rodríguez, fue hallada muerta y con signos de violación en un basurero público en Sabana Iglesias, Santiago, en República Dominicana.

El hecho fue reportado por medios de República Dominicana, consternado al mundo entero. El cruel asesinato ocurrió el pasado sábado a las 10 de la noche, cuando la niña fue enviada a al tienda por su mamá, pero no volvieron a saber nada de ella.

Familiares de la niña y elementos de la policía local comenzaron labores de búsqueda en las inmediaciones, pero nadie la había visto. Tres días después, su cuerpo sin vida fue hallado en un basurero a unos 400 metros de su casa.

Detienen a los violadores y asesinos

Tras una indagatoria, la policía investigadora de esta localidad de República Dominicana logró ubicar e identificar a los dos jóvenes que abusaron de ella, siendo detenidos. Se trata de Franklin Fernández Cruz, de 31 años de edad, y un menor de 16 años.

El cruel asesinato de la menor de cuatro años ocurrió en República Dominicana

Fernández Cruz declaró ante medios de comunicación que intentó violar a la niña, pero debido a que se encontraba en estado de embriaguez no pudo lograrlo, en tanto que el menor de 16 años señaló que fue él quien encontró a la menor en la calle, la raptó y se la llevó a casa de Franklin, donde ambos la violaron y luego la mataron a golpes.

Ramón Antonio Pérez Espinal, padre de la víctima, manifestó estar destrozado y pide a la justicia dominicana la pena máxima para los responsables, además culpó a su esposa por haber mandado a la pequeña a la tienda siendo tan noche.

“Mi pequeña, ahora quién me va a bailar, quién me va a dar un abrazo como tú me lo dabas y besabas”, lamentó el padre de Yaneysi.

A través de Twitter, el medio Informando reportó que el cuerpo de la pequeña de cuatro años fue sepultado, y que antes del entierro se presentó una discusión entre familiares de los padres de la menor que acusaron a la madre de irresponsable.

