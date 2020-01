Niña de 13 y niño de 10 que serán padres dicen que “fue amor a primera vista”

La niña de 13 años que dio la vuelta al mundo tras quedar embarazada de su novio de 10 años, afirmó en un programa de televisión en Rusia que ambos se enamoraron a primera vista, además de que aseguran que quieren tener al bebé.

Daria e Iván tuvieron una aparición en el programa ruso On Air Show, en el que hablaron abiertamente sobre cómo inició su relación y cómo llegaron a tener juntos su primera relación sexual.

Daria explicó que conoció a Ivan gracias a un amigo, y él le dijo que la amaba

“Un amigo mío nos presentó y dos días después comenzamos a salir. Iván dijo que estaba enamorado de mí. Tratamos de pasar el mayor tiempo posible juntos. Nos gusta caminar por las calles tomados de la mano y besándonos”, mencionó la joven de 13 años en el show.

Médico descarta que el niño sea el padre

Daria reveló que ella y su novio tuvieron relaciones sexuales cuando la madre del niño se encontraba fuera de la casa. “Después de que lo hicimos por primera vez, nos escondimos el uno del otro debajo de la sábana por vergüenza”, dijo Daria.

La menor comenzó a sentir náuseas y a sentirse enferma, por lo que su madre, identificada como Elena, la la llevó al médico, quien no pudo diagnosticar ninguna enfermedad, por lo que le aplicó una prueba de embarazo.

La madre de Daria fue quien le aplicó la prueba de embarazo

Galina, madre de Iván, señaló que cree que su hijo todavía no alcanza a comprender bien lo que pasó. Asimismo, mencionó que Daria le ofreció a Iván tener sexo mientras estaban en el departamento donde vive con su madre.

El médico Evgeny Grekov, urólogo y experto en andrología, aseguró que el niño de 10 años no puede ser papá.

“Verificamos los resultados del laboratorio tres veces, por lo que no puede haber ningún error. Todavía no hay ni testosterona. Y solo para agregar, él todavía tiene órganos sexuales de niño. No ha comenzado la pubertad, así que tenemos muchas preguntas”, manifestó el médico.

Según la niña, ella e Iván siguen teniendo sexo, “pero se cuidan” y en sus redes sociales han puesto que están “casados”. La niña y su madre esperarán algunos meses para realizar una prueba de ADN y verificar que Iván es el padre del bebé.

