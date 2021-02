Niña HUYE tras 7 años SECUESTRADA por terroristas de Boko Haram en Nigeria

Fue liberada una niña nigeriana que fue secuestrada hace 7 años por el grupo terrorista islámico Boko Haram junto con cientos de niñas en una escuela de Chibok.

La organización benéfica para los cristianos perseguidos Puertas Abiertas informó que Hauwa Halima Maigana, abducida en 2014 junto con 276 estudiantes más, había logrado escapar del cautiverio en el que la tenían y ahora está a salvo.

"Una de las niñas de Chibok que escapó pudo hablar con su padre por teléfono y fue claramente identificada", dijo Illia Djadi, analista principal de la organización benéfica sobre libertad de religión y creencias en África subsahariana.

"Hace un mes, tropas del ejército nacional bombardearon el bosque de Sambisa y los escondites de Boko Haram. En ambas operaciones, denominadas Tura Takaibango y Lafiya Dole, se han rescatado muchos civiles. Cuando los extremistas son neutralizados, los rehenes son liberados.

Liberan a cientos de niñas secuestradas

A lo largo de los años, varias de las 276 niñas secuestradas han sido liberadas: a veces en intercambios por prisioneros de Boko Haram y, a veces, porque las niñas lograron escapar. Sin embargo, todavía se cree que más de 100 están en cautiverio y muchos se han visto obligados a convertirse al Islam y casarse con militantes de Boko Haram.

Los militantes africanos de Boko Haram buscan erradicar la educación occidental que reciben las niñas y niños en Nigeria y otros países.

La niña de Chibok es una de las personas que fueron liberadas después de que se despejara el escondite de los secuestradores", dijo un cabo del ejército citado por Puertas Abiertas.

El padre de la niña le dijo a CNN: “Ella me preguntó: '¿Es este mi papá? ¿Es este mi papi? 'Y se puso a llorar. El llanto era [tanto] intenso y no podía oírla muy bien. Yo también estaba llorando. No esperaba volver a tener noticias de ella. Toda la familia está muy feliz. Nuestra casa está llena de gente que se regocija con nosotros ”.

El Jefe del Estado Mayor de Defensa de Nigeria, el mayor general Lucky Irabor, dijo que sus tropas habían liberado a algunas personas del cautiverio de Boko Haram durante operaciones recientes en el bosque de Sambisa, una región montañosa en el estado nororiental de Borno, que se cree que es donde los islamistas mantienen a sus cautivos.

La niña fue recibida con los brazos abiertos de vuelta en Chibok, y la felicitaron por el valor que tuvo para escapar de sus secuestradores. De momento se desconoce si la menor ha hablado con las autoridades de Nigeria sobre la sede de Boko Haram en el bosque africano.

